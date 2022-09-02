 

Главы минфинов G7 подтвердили планы ввести «потолок цен» на российскую нефть

02.09.2022, 15:54, Новости дня
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Министры финансов стран «Большой семерки» подтвердили намерение ввести «потолок цен» на нефть из России, сообщили СМИ со ссылкой на заявление, принятое в Берлине по итогам заседания.

Для этого планируется создать «широкую международную коалицию» и запретить оказание любых услуг по морской перевозке российской нефти, если она будет продаваться по цене, выше согласованного «широкой коалицией» потолка, передает ТАСС.

Напомним, сообщалось, что министры финансов стран Группы семи (G7) в пятницу, вероятно, согласуют план ограничения цен на нефть из России.

По информации Bloomberg, в ответ на введение потолка цен на нефть Западом Россия предложила странам Азии долгосрочные контракты на поставку нефти со скидками до 30% от рыночной стоимости.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что возможное введение ограничений цен на российскую нефть в интересах американских компаний является абсурдом.

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в случае введения потолка цен на трубопроводный газ из РФ Европа совсем лишится российского газа.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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