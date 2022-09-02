Азербайджанцы выкупили все авиабилеты на рейс Москва-Ереван

Необычный рейс «Аэрофлота» приземлился в аэропорту Звартноц.

Из самолёта, следовавшего из Москвы в Ереван, не вышел ни один пассажир, при этом все билеты были раскуплены. Экипаж воздушного судна подтвердил, что пассажиры действительно не явились на рейс, включая бизнес-класс. Несмотря на их отсутствие, было принято решение не отменять полёт.

– Нам показалось, что это некий флешмоб. Поскольку все места были оплачены, решили лететь, – рассказала стюардесса.

В «Аэрофлоте» расследовали инцидент и поняли, что все билеты в Ереван были раскуплены гражданами Азербайджана. Позже информация об уникальном рейсе появилась и на популярных азербайджанских ресурсах. Организатором действа был назван один из российских бизнесменов родом из Баку.

Представители армянской диаспоры пообещали провести акт возмездия и помешать российским азербайджанцам посетить Баку.

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