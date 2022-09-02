От них зависит многое: секреты выбора уходовых процедур для улучшения внешнего вида бровей

Брови помогают сделать наше лицо более выразительным и подчеркнуть привлекательные черты внешности. Однако, чтобы все выглядело максимально красиво и гармонично, очень важно правильно подобрать форму бровей. Это поможет приподнять глаза, омолодить лицо и добавить образу некоторую изюминку. Вот несколько советов относительно того, как добиться желаемого результата.

Как правильно подобрать уход за бровями

При выщипывании лишних волосков очень просто перейти тонкую грань и вместо того, чтобы подчеркнуть красоту и естественность, получить строго противоположный результат. В итоге выражение лица может казаться злым или грустным.

Также можно перестараться и сделать брови настолько тонкими и изогнутыми, что будет сложно поддерживать их форму.

Тренд 2022 года

Несмотря на то, что в моду постепенно возвращаются тонкие брови, однако мода на естественность никуда не исчезает. Самым настоящим трендом являются густые и красивые брови, которые придают внешности большую привлекательность и выразительность.

Однако, многие женщины имеют недостаточную густоту натуральных волосков, проплешины, недостаточную выразительность. Есть определенные салонные процедуры, которые помогут исправить эту проблему. Вот несколько таких чудодейственных процедур.

Микроблейдинг

Это одна из самых востребованных услуг. Микроблейдинг является эффективным для людей с небольшим количеством бровей, с полной их потерей или деформацией.

Этот метод основан на полуперманентном макияже, помогающем воссоздать волосы, исправляя все имеющиеся недостатки и придавая максимальную естественность бровям.

Если процедуру проводит хороший профессионал, то все будет выглядеть максимально естественно. Держится эффект около 8 месяцев, а затем требуется коррекция.

Микроблейдинг лучше всего работает на сухой кожи, так как жирная кожа склонна к вытеснению и расширению туши, в результате чего эффект становится размытым.

Микрошейдинг

Эта процедура идеально подходит для жирной и чувствительной кожи. Эта техника имитирует свеженакрашенные брови.

Микрошейдинг представляет собой полуперманентную татуировку, которая создает своего рода эффект запыленности и старения. Это дает гораздо более естественную интенсивность, чем карандаш.

Большим плюсом является то, что больше не потребуются совершенно никакие продукты. После создания правильного дизайна, заполнения всех погрешностей и проплешин, брови снова будут выглядеть безупречно в течение длительного времени.

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Микролайнинг

Это сочетание двух предыдущих процедур. Такая техника поможет исправить асимметрию бровей при помощи затенения.

Стоит использовать технику создания волосок за волоском в тех областях, где их больше нет, чтобы создать своего рода иллюзию естественности.

Таким образом, при проведении процедуры микрошейдинг, происходит затенение основы. Все это красиво контрастирует с новыми волосками и кожей. В итоге получается более тонкий и естественный результат.

Ламинирование бровей

Такую процедуру часто сравнивают с ламинированием ресниц. Все это по причине того, что используется определенный продукт, который придает волоскам определенную толщину и делает брови красивыми и ухоженными примерно на 1-2 месяца.

Бровь останется слегка зачесанной ко лбу. В итоге достигается эффект густоты. Это выглядит максимально естественно.

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Как создать идеальный дизайн бровей

Будь то они короткими, тонкими, длинными, толстыми, брови никогда не бывают полностью симметричными. Они всегда имеют определенное несовершенство.

Проведение коррекции перед выполнением любой процедуры имеет первостепенное значение. Важно придать бровям форму так, чтобы они идеально подходили под черты лица.

Нужно создать симметричный и красивый силуэт бровей, подчеркнуть взгляд и удалить лишние волоски, которые выходят за рамки идеальной формы.

Микрозатенение

Микропигментация бровей является процессом, который проходит через несколько разных фаз, именно поэтому, не стоит сразу же отчаиваться, если в первые дни после выполнения процедуры цвет несколько усилится или же просто исчезнет.

Нужно подождать как минимум неделю, чтобы увидеть окончательный эффект и посмотреть на то, потребуется ли ретушь и коррекция бровей.

Всегда лучше сделать бровь тоньше или толще, так как каждый тип кожи является индивидуальным. Именно поэтому важно правильно подобрать специалиста и следовать всем рекомендациям по уходу, так как именно от этого зависит конечный результат.