Личное: “Скучает по семье”

Вот письмо от женщины, которая “увела”, как говорят в народе, женатого из семьи, из семьи нормальной и довольно устойчивой в целом.

По уровню границ она – между рыбой и нерыбой, тем письмо нам и интересно.

koalistaya_n

Здравствуйте, Эволюция!

Я сейчас переживаю лихое и неудержимое падение короны. Мне 39, почти 40. Выгляжу хорошо, молодо. Двое детей от разных браков. Родилась и всю жизнь прожила в Москве. Назаконченный журфак и законченный психфак. По специальности никогда не работала всерьез.

Есть мужчина, зовут С – 37 лет, красив, умен, ироничен, очень трудолюбив и легок, отличное чувство юмора. Пилот, КВС. Познакомились на почве моей аэрофобии. На тот момент был женат, семью свою бешено любил и любит, детей обожает, идеальный отец.

Жена очень интересная, не работала на тот момент.

(Обратите внимание на описание мужчины, а главное – на описание его жены. Вот чем отличается рапан от нерыбы: отношением к сопернику, описанием соперника. Невозможно читать паблики враждующих сторон, где те и другие не просто кроют друг друга последними словами, но и описывают противника презрительно, уничижительно, иногда даже брезгливо, обесценивая и насмехаясь. Народ, если вы ругаете соперника, все равно в какой области, это делает вас слабей, а если презираете и смотрите на него сверху – слабей во много раз. Не верьте никогда, что это помогает победить в “инфовойне”. О сопернике как о мертвом – либо ничего, либо уважительно. Это поможет одержать верх)

Три года назад мы начали много общаться, встретились. И закрутило вихрем. Оба влюбились. Жену никогда не брошу – семья для меня – все. Говорил он. Хорошо – отвечала я. И так искренне думала.

Спустя полгода тайных встреч обнаружил меня жене. Дескать есть подруга, просто подруга, очень правополушарная, интересная, меня сильно тянет общаться, просто общаться. Мне немного не хватает этого с тобой, можно я буду просто видеться с Н? Жена говорит – хорошо. Но напряглась. Через 2 месяца официальных, одобренных женой встреч она начала сильно нервничать и пытаться выяснить, кто я для него. Ответ всегда один – ты же знаешь, я люблю только тебя, а она – друг. Ок.

Прошел еще месяц, С начал увеличивать наши встречи, отвоевывать буквально у жены. Попросился со мной в театр. Та в слезы. Куда угодно – но не театр. Театр это наше. У нее начались тики, срывы и тд. Истерики. Они пошли к семейному психологу. Психолог спросил – С, что для вас важнее? Н или семья? Семья, ответил С. Тогда прекратите общение с Н.

И он прекратил на месяц. Мы так договорились, что он попробует вернуть себя в семью.

Этот месяц был адом для меня. Я реально думала, что умру. Грызла подушку, рыдала, мир казался пресным без него. В период этого нашего карантина он прислал мне розы на 8 марта. Однажды написал, что без меня не может. В конце месяца объявил жене, что будет со мной общаться. Ей было очень тяжело, удалила меня из друзей везде, сказала, что я враг.

(Обратите внимание, автор почти не лезет в отношения героя и жены, ведет себя в границах. Ну почти, до нерыбы временами не дотягивает. Можем обсудить, где, если есть понимание у вас. А иногда она – вполне нерыба. Где?)

Про нее отдельный разговор: она крайне добрая, милая, очень серьезная и хорошая. Я ее и ненавидела и любила одновременно, очень странное чувство. А С мне казался и кажется просто необыкновенно крутым. В перерывах между его рейсами я мчала на какую-нибудь станцию метро, просто чтоб 5 минут поцеловаться и увидеть его. И он мчал ко мне домой, чтоб повидать.

У меня плохо с хронологией, но кажется это был 20 год – май. Он объявил жене, что уходит ко мне. Что это окончательное решение. Я сначала очень этого хотела, мечтала, а в момент сильно испугалась. Наверное, не столько вины и груза, сколько, что он увидит, что я этого хочу, и что ему будет плохо, что будет скучать по семье.

(Адекватно все автор оценивает. Видите? Мечтает быть вместе с мужчиной, но пугается, что он будет страдать и жалеть о своем шаге. Нет короны, есть трезвый взгляд на реальный конфликт: непростой выбор между детьми и новой женщиной. Выход из такого конфликта два: научиться совмещать то и другое или отказаться от чего-то совсем или почти. Часто бывшая жена сама помогает выйти из такого конфликта: выгоняет мужчину и категорически ссорится с ним, после чего ему остается только жить с любовницей, а детей видеть изредка. Но если жена не помогает, вся тяжесть ложится на новую женщину, все метания мужчины, все его страдания по детям и вина перед женой)

И начала его отговаривать от этого. Он за свое – люблю, хочу быть с тобой. Жена у меня прекрасная, но те отношения для меня закончены, я не находил все эти 15 лет в ней то, что есть в тебе. Ей надо заново родиться в другой семье, чтоб стать такой, как ты. Притом ей он не говорил, что не любит ее. Говорил ей, что ничего не изменилось к ней, просто вот так надо теперь. Жена говорила всей родне, что у них любовь, что он ее любит, что виновата я одна, виновата «эта сучка». Взяла детей и уехала в Питер к себе. Он выл волком без семьи. Я тогда думала, что это только из-за детей. Наивная.

(Вот здесь ее отбросило обратно в состояние рыбы-рапана. Видите? И сразу Оправдашка, сразу корм короне, сразу Штурман и Попрошайки вылезли, пусть и совсем немножко. Это даже не баги, а векторы, всего лишь ее состояние во время анализа. В конце она поправляет границы и сейчас вернется в адекват, но очевидно, что это и есть ее слабое место и вот здесь находится то, преодолев что она может стать сильней. Кто опишет все?)

Он привел меня и моих детей в их квартиру в Подмосковье. В этот момент платил кредит за московскую квартиру для него и семьи. Все напоминало ему про детей – школа, садик. Было очень тяжело ему. А мне тоже тяжело, страшно и одновременно круто и счастливо. А ему как на самом деле было? сейчас уже не понимаю. Наверное, смешанно.

Сейчас мы пока еще вместе, но там не продолжаются какие-то беседы и намеки о возвращении в семью. Квартира достроилась, сдана. Они развелись. На мне он не женился. Я имею бешеный характер и чуть что начинаю хватать скалки. Потом сожалею. Он тоже вспыльчив. Бывает страшно ссоримся. Потом миримся. Но я постоянно вижу, что он думает туда вернуться.

Еще момент: он меня буквально сделал. Это касается всего – он слепил из меня очень интересную версию меня. Я как-то неспециально подстроилась под его запросы и он часто упоминает, как это круто. И внешне, и внутренне.

Раньше он говорил, что бешеный характер мой – это обратная сторона той эмоциональности и страсти, коих ему не хватало в браке. А теперь стал злиться на проявления моего гнева. Стал хамить и ставить ультиматумы – меняй характер, не выношу склочных. Иначе отношения наши обречены. Скалками я, кажется, безвозвратно убила его любовь ко мне.

(Эмоциональность чрезмерная, тем более негативная, скандальная – невыносимо для совместного быта. Никакая СЗ не выдержит, даже самая огромная, снизится быстро. Это то, что называется токсичностью, и в данном случае это точное слово. Но обратите внимание, как автор хорошо и реалистично оценивает свою проблему. “Стал хамить” – вектор к маске жертвы, а все остальное хорошо. Вот этим отличается нерыба и даже рыба от рапана: недостатки свои они видят, поэтому могут избавиться и обычно избавляются)

Самое печальное сейчас для меня – не то, что он может уйти. А то, что я все это время , надев корону размером с дом, думала какая я крутая, любимая, а теперь вижу , что я обычная истеричка, в очень шатком положении. Работаю я только благодаря ему – помимо летной работы он имеет кучу проектов денежных и один их них отдал мне. Он благороден и знаю, что уйдя , оставит его мне. Выучил меня вождению, купил машину. Все это вызывает восхищение и благодарность.

(По поводу короны с дом – кокетство. Мужчина ее любит, иначе бы и конфликта с женой не возникло, не уходил бы из дома. Но сожаления ее, что она мало ценила и недостаточно была благодарна – по делу. Только уничижения мешают компенсировать косяки, никогда не посыпайте голову пеплом, не шатайтесь и не расшатывайте партнера, признавайте свои ошибки спокойно, чтобы исправить, а не чтобы поубиваться)

Сейчас у меня очень странное состояние – я не знаю, чего я хочу. Я убрала скалки успешно, длительное время у нас все спокойно, что саму меня удивляет, и негатив ушел, он успокоился, отношения вернулись в то счастливое состояние, что было. Но я постоянно ощущаю, что мы прощаемся. Что семья переедет в новую московскую квартиру и он уйдет. Я думаю, его жена имеет очень хорошие границы, в тот период, когда появилась я – она дико истерила, но теперь она совершенно спокойна, не скандалит, общается по делам с ним, она очень хорошо выглядит в свои 37, стройна и мила. В идеале я бы хотела с ней подружиться. Иногда его дочь шлет мне пожелания смерти, мол , ты умерла бы и он бы вернулся к нам, иди … из нашего дома. Корона моя падает вновь и вновь от этих посланий. Хотя дочь можно понять и я понимаю. Возможно у нас был потенциал, но теперь я его не вижу, несмотря на то, что сейчас чисто визуально все ок и он даже строит планы – вот поедем туда-то, вот сделаем через год то-то. Не понимаю, как себя вести.

(Она убрала скалки, еще бы убрать Штурмана, который в критические моменты тоже выползает и гадает на кофейной гуще. Будущее будет зависеть от разных факторов. Мужчина может начать общаться с женой и увидеть много противоречий, а может даже вернуться в семью и столкнуться с обидами жены и невозможностью все наладить. Наша же автор хочет принять решение в одно лицо, а это значит попросту порвать отношения, полагаясь на свои ощущения, что мужчина хотел бы вернуться в семью. Понятно, почему нельзя делать ход в ответ на свои ощущения и лазы в голову, а можно только в ответ на поступки и слова человека?)

Скалки убраны, кислой мины на лице нет – я по натуре довольно проста, смешлива и легкомысленна даже. Бываю в двух состояниях в основном – легкость и смешливость, ирония , либо гнев ярый. Сейчас длительно состояние первое и он очень рад этому, по крайней мере внешне. Но внутри мне нехорошо. Я боюсь за будущее. Боюсь, что я неправильно среагирую и предам любовь, или себя, или вновь устрою вспышку гнева и разочарую его. Уйдет или нет – будет видно. Мечтаю понять, как в обоих случаях себя вести. Не понимаю.

(Нельзя смотреть на ситуацию как на “уйдет-останется”, нельзя ставить его перед выбором “или-или”, пусть жена ставит и выходит из красного поля. Надо относиться к ситуации проще. Пусть будет свободен и живет там, где ему лучше. Если пока не понял, пусть разбирается, даже пробует. Это некий процесс, который может занимать время. Автор со своей стороны может сделать только приятную обстановку, в меру сил. И еще остановить бомбежку короны, которая требует принять решение в свою пользу быстро, однозначно, без колебаний и с пиететом)

Мне кажется, я стала его тяготить и хочу максимально верно себя вести. И не понимаю, есть ли шанс у нас. Я конечно была бы рада, если б таковой был. Простите за сумбур.

Спасибо вам за блог, Эволюция.

(Мужчина уже ушел от жены и даже развелся, чтобы жить с автором, а автор спрашивает, есть ли у нее шанс. Шанс есть, но сама формулировка “шанс” побуждает цепляться за соломинку. А надо думать о счастье мужчины. Кто понимает, как будет вести себя автор, если будет думать о счастье мужчины без Штурмана, без короны Спасателя, без шкатулки и анти-шкатулки?)