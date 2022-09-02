Москвичка избила хотевшего украсть у нее телефон мужика
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На москвичку напал мужчина с ножом, он пытался украсть у нее телефон. Инцидент произошел около дома на Волгоградском проспекте, пишут “Вести Подмосковья”.
Злоумышленник зашел за женщиной в лифт и, угрожая оружием, потребовал мобильный. Схватив телефон, он попытался сбежать, но потерпевшая его догнала. Ей удалось отобрать телефон в ходе потасовки. Грабитель успел несколько раз полоснуть женщину ножом.
Теперь в случившемся разбирается полиция.
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