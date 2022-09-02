Скандалы: Кредиторы развернули войну за контроль над «Русградом»

За компанией усматривают вексельные схемы и вывод средств

Кредиторы скандально известного застройщика, ранее одного из крупнейших игроков рынка Среднего Урала компании «Русград», откладывают введение конкурсного управления. В борьбе за контроль над процедурой банкротства в реестр требований небезуспешно пытаются включиться фирмы, по всей вероятности, аффилированные с бизнесом Михаила Абсалямова.

Этим конторам уже удалось отменить первое собрание кредиторов, где должен был рассматриваться вопрос о формировании комитета, принимающего ключевые решения в процессе банкротства. При изучении деятельности компании арбитражным управляющим уже выявлены признаки преднамеренного банкротства, однако представители «Русграда» препятствуют проведению полного финанализа. Кроме того, как отмечают представители кредиторов, имеются данные о проведении целого ряда сомнительных сделок, в том числе с применением банковских векселей и последующим выводом средств. Кредиторы настаивают на субсидиарной ответственности для контролирующих СК «Русград» лиц, а также привлечении к разбирательствам правоохранительных органов. Пока инвесторы сосредотачиваются на введении конкурсного производства, в ходе которого могут быть вскрыты и другие сомнительные сделки, в том числе с участием бывших собственников компании.

Представители кредиторов ООО «СК «Русград» оспорят введение обеспечительных мер, в рамках которых было принято решение о переносе первого собрания кредиторов до рассмотрения требований ООО «СтройСитиГрупп» (ССГ) в реестр кредиторов.

Компания указывала на необходимость взыскания нескольких десятков миллионов рублей, но, по данным источников издания, в реестр требований они не могут быть включены, поскольку ранее не были подтверждены судом в рамках отдельного иска.

Кроме того, источники издания полагают, что ССГ является аффилированным лицом с СК «Русград», и на это, в частности, указывают данные системы «Контур.Фокус». Так, руководителем и собственником 100% уставного капитала значится Юлия Белявина, она же являлась ликвидатором ООО «Русград» Михаила Абсалямова – бывшего владельца СК «Русград».

В настоящее время в реестр кредиторов застройщика пытается включиться ООО «РЭС» с требованиями на 127 млн рублей, также аффилированное с «Русградом». «Обе компании ранее представляли юристы «Русграда». Фирмы находятся в банкротстве и не отрицают своей аффилированности. Однако долги со стороны «Русграда» они ранее не взыскали в суде. Общий объем требований аффилированных с банкротящийся компанией лиц – около 200 млн рублей», – отмечает собеседник издания, знакомый с ходом судебных разбирательств.

Как полагает арбитражный управляющий СК «Русград» Александр Минаев, действия этих компаний, вероятно, направлены на включение в комитет кредиторов, разделение голосов в котором имеет ключевое влияние на дальнейшее ведение процедуры несостоятельности. Требования прочих кредиторов, уже включенных в реестр, также составляют порядка 200 млн рублей и в ближайшее время могут быть увеличены.

Так, ООО «Основа», выполнявшее ряд работ по строительству школы в Арамиле на субподряде у «Русграда», добивается включения в реестр требований 28 млн рублей. В первой инстанции суд принял решение в пользу компании, однако в апелляции отказал ей. Примечательно, что оспаривал первое решение другой кредитор СК «Русград» – ООО «СПСтрой-Групп», заявив о том, что работы якобы были оплачены ранее.

Как ранее сообщала «Правда УрФО» бывший исполнительный директор «Основы» Ольга Ковалева, по словам представителей компании, перешла в «СПСтрой-Групп», при этом из компании якобы «также исчезла часть бухгалтерской документации». В ответ же на просьбу оплаты поставок на объект в Арамиле в «Русграде» субподрядчику сообщили, что якобы уже оплатили эти работы «СПСтрой-Групп».

«Сейчас Ковалева является на процессы, где не задеты интересы «СПСтрой-Групп», выступает как третье лицо. По моему мнению, делает это в интересах «Русграда». Кроме того, банкротящийся застройщик пытается выкупить долги других кредиторов. Мы свои продавать не будем. Для меня главное – привлечение контролирующих компанию лиц к ответственности», – отразил свою позицию собственник «Основы» Алексей Гоголев.

Накопленная задолженность со стороны «Русграда», изначально составлявшая порядка 48 млн рублей, по его словам, толкнула субподрядчика в банкротство. Неплатежи со стороны крупного застройщика создали проблемы и всем остальным. В настоящее время кредиторы намерены добиться перехода из процедуры наблюдения в конкурсное управление, что даст возможность для более детального изучения финансовой деятельности компании.

По словам арбитражного управляющего в ходе анализа уже выявлены признаки преднамеренного банкротства. Однако для окончательных выводов не хватает документации – «Русград» не предоставляет бухотчетность и сопутствующие ей документы за 2020-2021 годы. В настоящее время управляющий истребует их через суд. Собранная информация о преднамеренном банкротстве, по его словам, будет передана в МВД.

Параллельно кредиторы пытаются получить данные о финоперациях «Русграда». По их данным, компанией был заключен ряд сомнительных сделок, которые в ближайшее время могут быть оспорены.

«Мы проанализировали выписки из финансовой отчетности «Русграда» за 2019 год и ряда связанных с ним юрлиц. Полученная информация позволяет судить о деятельности цепочки фирм, через которые перечислялись средства в счет расчета векселями банка за якобы проведенные работы. Работы при этом не проводились. После поступления на конечное юрлицо эти векселя предъявлялись банку и обналичивались физлицами в Тюменской области. Так были проведены платежи на 58 миллионов. Думаю, это лишь одна из цепочек, связанных с «Русградом», – делится мнением осведомленный источник издания.

Впрочем, разворот сомнительных сделок еще не дает гарантии возврата средств в конкурсную массу. В вопросе удовлетворения требований кредиторы делают ставку на возврат дебиторской задолженности.

В частности, 37 млн рублей «Русград» уже взыскал с УМП «Водоканал» Ревды. Еще 64 млн рублей пытается истребовать с АО «ОКБ «Новатор», но компания подала ответные требования на сумму порядка 200 млн рублей и также может встать в реестр кредиторов. В сложившейся ситуации, полагает Александр Минаев, привлечение к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц – собственников уставного капитала Сергея Богомякова, Екатерины Вороновой, Марины Тагановой – неизбежно.

Владевший компанией до 2018 года (по данным системы «Контур.Фокус») Михаил Абсалямов, если и не попадет в число лиц, привлекаемых к субсидиарной ответственности, вероятно, станет ответчиком по прямому иску одного из кредиторов – ООО «МК «Фордевинд». Как следует из документов арбитражного суда, ответчиком при требовании возврата займа этой компании вместе с ООО «СК «Русград» выступал ее бывший собственник. Высокую вероятность предъявления к нему требований отмечает и конкурсный управляющий.

Оригинал материала: “ПравдаУРФО”