 

В жилой дом в Херсоне попали четыре управляемые ракеты

02.09.2022, 14:33, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Четыре управляемые ракеты иностранного производства, выпущенные украинскими военными, попали в многоквартирный жилой дом в Херсоне, сообщил представитель экстренных служб области.

«Четыре управляемые ракеты иностранного производства, выпущенные ВСУ, попали в многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу Кольцова, 49, в городе Херсоне», – передает ТАСС слова источника.

Отмечается, что обломки ракет, попавших в жилой многоквартирный дом в Херсоне, совпадают с фрагментами иностранных ракет, обнаруженными на месте обстрелов Каховской ГЭС. «Это означает, что украинская власть при помощи зарубежных партнеров продолжают уничтожать мирное населения Херсонской области», – сказал источник.

Представитель экстренных служб добавил, что два человека погибли в результате удара со стороны Украины по жилому дому в Херсоне.

Как передает корреспондент издания с места событий, полностью разрушена крыша и сильно поврежден пятый этаж здания, обрушился один подъезд, двор завален кирпичами. Под завалами четыре автомобиля местных жителей. 

В данный момент четыре человека госпитализированы в больницу Херсона. «Четверо пострадавших, один из них в тяжелом состоянии. Они получают высококвалифицированную медицинскую помощь в одном из медучреждений Херсона», – сказал источник.

Утром в пятницу российские силы ПВО запустили не менее шести ракет в небо над Херсоном.

В ходе спецоперации Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах началось хождение рубля, гривну из оборота изымают, вещают российские телеканалы и радиостанции. Обе области объявили о планах войти в состав России.

Президент РФ Владимир Путин 25 мая подписал указ об упрощенном приеме в гражданство РФ жителей Запорожской и Херсонской областей Украины. Кроме того, в регионах выдают российские свидетельства о рождении.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.05.21 / SpaceX запустила 52 спутника для сети Starlink

05.10.21 / Данилов сказал, когда состоится следующее заседание СНБО

10.10.20 / Увеличилось число отравившихся в Дагестане детей

07.05.21 / 62% украинцев негативно относятся к Сталину, 32% – одобряют деятельность Бандеры – опрос

09.09.20 / Пивовары выступили против маркировки пива в РФ из-за роста цен

18.05.21 / Россия сократила вложения в госдолг США

01.12.20 / Карасев: После арбитража с китайцами Украина останется и без авиастроения, и без $3,5 млрд

28.09.20 / В мире: Вмешательство в конфликт в Нагорном Карабахе ослабит Турцию

22.07.20 / Луцкий террорист несколько минут ждал ареста

31.10.21 / В Токио мужчина напал с ножом на пассажиров поезда метро, ранены 17 человек

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика