В жилой дом в Херсоне попали четыре управляемые ракеты

Четыре управляемые ракеты иностранного производства, выпущенные украинскими военными, попали в многоквартирный жилой дом в Херсоне, сообщил представитель экстренных служб области.

«Четыре управляемые ракеты иностранного производства, выпущенные ВСУ, попали в многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу Кольцова, 49, в городе Херсоне», – передает ТАСС слова источника.

Отмечается, что обломки ракет, попавших в жилой многоквартирный дом в Херсоне, совпадают с фрагментами иностранных ракет, обнаруженными на месте обстрелов Каховской ГЭС. «Это означает, что украинская власть при помощи зарубежных партнеров продолжают уничтожать мирное населения Херсонской области», – сказал источник.

Представитель экстренных служб добавил, что два человека погибли в результате удара со стороны Украины по жилому дому в Херсоне.

Как передает корреспондент издания с места событий, полностью разрушена крыша и сильно поврежден пятый этаж здания, обрушился один подъезд, двор завален кирпичами. Под завалами четыре автомобиля местных жителей.

В данный момент четыре человека госпитализированы в больницу Херсона. «Четверо пострадавших, один из них в тяжелом состоянии. Они получают высококвалифицированную медицинскую помощь в одном из медучреждений Херсона», – сказал источник.

Утром в пятницу российские силы ПВО запустили не менее шести ракет в небо над Херсоном.

В ходе спецоперации Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах началось хождение рубля, гривну из оборота изымают, вещают российские телеканалы и радиостанции. Обе области объявили о планах войти в состав России.

Президент РФ Владимир Путин 25 мая подписал указ об упрощенном приеме в гражданство РФ жителей Запорожской и Херсонской областей Украины. Кроме того, в регионах выдают российские свидетельства о рождении.

—