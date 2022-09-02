 

Москвичка догнала вооруженного грабителя и вернула телефон

02.09.2022, 14:33, Новости дня
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Мужчина с ножом попытался отнять у женщины мобильный телефон, но та смогла догнать преступника и вернуть свое имущество, сообщили в ГУ МВД по городу.

Подозреваемый прошел за женщиной в подъезд одного из многоэтажных домов на Волгоградском проспекте. Он пригрозил ей в лифте ножом, выхватил телефон и попытался скрыться, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

«Однако женщина бросилась вдогонку и смогла вернуть гаджет. Во время потасовки мужчина нанес ей порезы на руках, а затем скрылся», – указали в ГУ МВД.

Там пояснили, что в этот же день у подъезда на улице Федора Полетаева подозреваемый украл велосипед стоимостью 30 тыс. рублей.

Подозреваемого задержали, им оказался 45-летний местный житель. Установлена причастность к краже телефона у мужчины, находившегося на улице без сознания.

Уголовные дела возбудили по статьям «Разбой» и «Кража».

В 2018 году в городе Лесосибирск Красноярского края 10-летняя девочка, занимающаяся карате, смогла вырваться из рук 43-летнего мужчины.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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