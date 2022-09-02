 

Мнение: Смерть как смысл

02.09.2022, 14:15, Разное
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Канал «Ротонда» рассказал о выступлении депутата Госдумы Романова перед студентами СПбГУ 1 сентября.

Похоже, что оговорка Слуцкого на похоронах Дугиной «Айн фольк, айн райх, айн фюрер» не была оговоркой. Это теперь твёрдая установка для всех.

Смысл выступления депутата перед студентами свёлся к нехитрой мысли: истинный патриотизм – в нерассуждающей покорности любым решениям власти и сплочению вокруг вождя нашего, В.В.Путина.

В качестве примера была приведена семья Дугиных: дочь пала в борьбе, отец, невзирая на горе, продолжает ее дело.

Вообще, смерть постепенно становится смыслом жизни в России. Возникает своеобразная цивилизация смерти, где жизнь – это всего лишь короткий и почти бессмысленный промежуток времени перед тем, как отдать ее по приказу вождя. Никаких других целей у такой жизни нет и быть не может.

ИГИЛ в свое время создавал целые лагеря для ингимаси, которые занимались тем, что просто ждали приказа, садились в автомобиль и ехали к точке славной гибели. Россия Путина становится таким ИГИЛ, а страна – одним большим лагерем для путинских шахидов.

Источник: Эль Мюрид


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