Постоянная финансовая поддержка государства отбила у американцев желание работать и ускорила инфляцию

Уровень экономической активности в США сегодня ниже допандемийного уровня, поскольку люди полагаются на правительственные субсидии и не спешат искать работу, считает аналитик Брайан Бренберг в интервью Fox News. Из-за этого предприниматели не могут привлечь работников и поднимают зарплаты, а это ускоряет инфляцию и повышает риск экономической рецессии, подчеркнул эксперт.

К нам присоединяется Брайан Бренберг. Брайан, у нас в стране сейчас 6 миллионов людей ищут работу и есть 12 миллионов вакансий. Что-то не сходится! Что происходит?

БРАЙАН БРЕНБЕРГ, аналитик: Две вакансии на каждого ищущего работу человека. Это хорошо, когда есть рабочие места, даже не обсуждается. Но проблема сейчас в том, что предприниматели на грани терпения — они не могут найти работников. Хотя у нас множество людей, которые сущестуют где-то на периферии. Но посмотрим на уровень экономической активности — этот показатель сегодня ниже, чем до начала пандемии, — в этом наша проблема.



Едва ли (показатель. — ИноТВ) достигает 62 процентов. Где-то 62-61 процент, да?



БРАЙАН БРЕНБЕРГ: Да, именно! Примерно на один процентный пункт ниже, число вакансий у нас на 3 миллиона меньше, чем должно быть! Предприниматели ощущают это, они вынуждены поднимать зарплаты, чтобы привлечь работников, но это разгоняет инфляцию, что, в свою очередь, усложняет работу ФРС — это значит, что они будут повышать процентные ставки. И вот тут мы сталкиваемся с риском рецессии. Мы на грани более глубокой рецессии из-за этой проблемы.



Брайан, что изменилось, помимо появления последствий пандемии? У нас ведь не было такой проблемы в 2019 году?

БРАЙАН БРЕНБЕРГ: Нет, этой проблемы не было, но правительство выдало большой объём финансовой помощи.



Ещё и прощение долгов?

БРАЙАН БРЕНБЕРГ: Решения о денежной помощи шли одно за другим, на протяжении последних двух лет, и вот сейчас — решение о списании студенческих долгов. Вся эта куча субсидий удерживает людей от того, чтобы искать работу. Поэтому предприниматели сидят и говорят: «Я открыл своё дело, я ищу работников, но я не могу убедить их работать у меня, потому что мне нужно очень много платить им, чтобы перекрыть сумму госпомощи».



Верно. Так чего нам ожидать? За контрольный период у нас неожиданно появилось более 500 тысяч рабочих мест, сейчас в разных местах ожидается появление ещё 2-3 тысяч к пятнице. Что думаете об этом?



БРАЙАН БРЕНБЕРГ: Я полагаю, всё же итоговая цифра будет ниже; кто-то говорит, что она будет выше. Я думаю так, поскольку рынок труда понемногу «остывает», и это заставляет меня нервничать, поскольку Федеральный резерв вновь повышает процентные ставки — это приведёт к росту цен на потребительские товары. Они пытаются затормозить кредитно-денежную политику, а это неминуемо коснётся сферы бизнеса. Предприниматели скажут: «Мы вынуждены упразднить вакансии, потому что, если мы их оставим, спроса на наши продукты не будет».



Хорошо, мы знаем, что у нас 5,67 миллиона тех, кто ищет работу, при этом есть 11,2 миллиона вакансий. Но посмотрим на поколение миллениалов — они, как вы говорили, беднеют со времени последнего периода рецессии. А другие возрастные группы становятся богаче, порой на 60 процентов! Как так?

БРАЙАН БРЕНБЕРГ: Интересно то, что тут мы снова возвращаемся к теме студенческих долгов. Только подумайте, как много миллениалы заплатили за учёбу в колледже! Стоимость обучения очень высока, это съедает их возможность накопить капитал. К тому же на протяжении нескольких последних лет старшие поколения, благодаря росту рынка ценных бумаг, получали выгоду, тогда как молодые работники не получали ничего. Проблема в том, что на миллениалах висят долги, и мы ничего не делаем с этой структурной проблемой. Списание долгов — это не выход.



Процентные ставки по этому типу кредитов очень высоки. Преступно высоки!

БРАЙАН БРЕНБЕРГ: Да, они высоки, основная сумма долга слишком высока, долгов просто слишком много, и точка. Но вместо списания долгов мы должны обсуждать, почему колледжи не обеспечивают ценность образования и заставляют переплачивать за него. Ответ — правительство выдаёт слишком много денег (в виде мер поддержки. — ИноТВ).

Скажу так: есть колледжи с доступными ценами, куда более доступными; необязательно идти в вуз, обучение в котором стоит 70 тысяч долларов в год.

БРАЙАН БРЕНБЕРГ: Верно, нужно идти в вуз, который научит тебя зарабатывать деньги, чтобы расплатиться с долгами за обучение.



Это имело бы смысл. Спасибо большое, Брайан.



Дата выхода в эфир 31 августа 2022 года.