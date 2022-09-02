Скандалы: Уплывшие от санкций

Где прячут свои яхты российские олигархи

Первая яхта, принадлежащая российскому олигарху, на прошлой неделе была продана с аукциона в Гибралтаре. «Счастливчиком» стал миллиардер Дмитрий Пумпянский, который был владельцем и председателем правления Трубной металлургической компании (ТМК) – крупнейшего в мире производителя труб. В марте он попал под санкции США, после чего вышел из бенефициаров и совета директоров ТМК. Великобритания тогда заявляла, что Пумпянский – один из «ближайших к Путину» олигархов.

Сумма, за которую была продана суперъяхта, не раскрывается, как и её новый владелец. Однако организаторы аукциона сообщили, что в ходе торгов получили 63 заявки.

Яхту Axioma Пумпянский купил в 2013-м за 75 млн $. У неё шесть гостевых кают, 3D-кинотеатр, тренажёрный зал, бассейн, джакузи и полностью оборудованный спа-центр. Аренда яхты стоила около $0,5 млн в неделю. Как следует из данных трекеров, все последние недели яхта была пришвартована у прибрежной дороги Квинсвей на Гибралтаре.

Ожидается, что страны Запада вскоре начнут распродавать яхты и других российских олигархов. Но некоторым представителям отечественной элиты повезло – они успели эвакуировать свои суда. И теперь те спокойно перемещаются по несанкционным водам. «Собеседник» изучил тех, кто успел.

Везёт не всем

Десятки яхт российской элиты не успели покинуть враждебные воды и теперь арестованы западными странами. Так, в испанском порту задержали яхту Crescent, которую приписывают главе «Роснефти» Игорю Сечину. Трёхмачтовую яхту «А» бывшего владельца «Еврохима» Андрея Мельниченко арестовали в Италии. А судно Геннадия Тимченко Lena задержали в Сан-Ремо.

С Сейшел – на Дальний Восток

В конце марта жители Владивостока увидели нечто захватывающее. В порт дальневосточного города вошла 142-метровая яхта Nord, которая стоит больше 500 млн $. Цена вполне объяснима: суперъяхта имеет 20 кают, способных вместить до 36 гостей, 6 палуб. Там расположены бассейн, джакузи на солнечной террасе, спа-салон, дайвинг-центр, кинотеатр, пляжная зона, зона для барбекю и две вертолётные площадки.

Судно принадлежит российскому миллиардеру Алексею Мордашову и этой весной проделало большой путь, фактически уплывая от западных санкций. Основной владелец «Северстали» оказался под ограничениями со стороны недружественных государств ещё 28 февраля. На тот момент его яхта находилась на Сейшельских островах. Но судно удалось успешно эвакуировать из тамошнего порта Виктория. Яхта три недели плыла до дальневосточной столицы. СМИ сообщали, что на её борту около 30 членов экипажа, все – иностранцы.

После возвращения в родную гавань яхта была перерегистрирована и теперь ходит под российским флагом, следует из данных сайта Marine Traffic. В конце июня Nord увидели жители небольшого дальневосточного города Холмска. По данным трекеров, в последний раз яхта выходила на связь в Беринговом море. Но после этого её маячки были отключены.

Из Испании – в Турцию

Восемь палуб, лифт, тренажёрный зал, вертолётная площадка, джакузи, бассейн, ангар для вертолётов и гараж для сопроводительных судов – всё это можно найти на борту 145-метровой яхты My Solaris. Судно строилось на верфи Lloyd Werft в немецком Бремерхафене не для кого-нибудь, а для самого Романа Абрамовича. На момент постройки (2021-й) стоимость судна оценивалась в 430 млн фунтов стерлингов. Но My Solaris ждали непростые времена, о которых Абрамович даже не мог догадываться.

15 марта один из самых известных российских олигархов попал под санкции Евросоюза, несмотря на активное участие в решении украино-российского конфликта. В тот момент яхта My Solaris находилась в Испании, а значит, могла оказаться под арестом. И судно решили эвакуировать.

Как следует из данных Marine Traffic, My Solaris доплыла до Черногории, которая не является членом ЕС. А затем оказалась в Турции. В начале апреля яхта приплыла в Бодрум, но оператор порта отказал ей в швартовке, и команде «Соляриса» снова пришлось отправиться в плавание. По данным трекеров, сейчас яхта находится в Эгейском море неподалёку от турецкого города Ялыкавак. Судя по картам, My Solaris так и не удалось пришвартоваться и она фактически блуждает по морю.

А вот другой яхте Абрамовича повезло больше. 17 августа 162-метровая Eclipse вошла в порт турецкого курорта Мармарис. На момент спуска в 2010-м она являлась самым большим частным моторным судном в мире. О внутреннем убранстве информации мало, но известно, что там есть кинотеатр, винный погреб и два бассейна. На момент сдачи материала судно стояло на якоре.

Неподалёку от яхты Абрамовича пришвартована другая – Tanusha. Она принадлежит семье российского бизнесмена Алексея Крапивина, чья компания – один из крупнейших подрядчиков РЖД. Все последние месяцы Tanusha путешествует по турецким водам.

Яхта для министра

18 августа в порт курортного городка Фетхие на юго-западе Турции вошло необычное судно. Его борт украшала графика в виде стилизованного изображения боевого коня императора Тайцонга. Внутреннее убранство поражает роскошью: 16 кают с люксовой отделкой, зона спа, парикмахерская, спортзал, караоке и кинотеатр под открытым небом, три бассейна, четыре джакузи, библиотека, мини подводная лодка. На каждого гостя приходится минимум один член экипажа. Недельная стоимость аренды яхты составляет около €500 000.

70-метровая яхта была спущена на воду в 2003-м под названием Tia Moana. Судно зарегистрировано на Маршалловых островах, её официальным владельцем является тайваньский бизнесмен Виктор Хванг. В 2014-м яхта была полностью переоснащена и получила новое имя – Saluzi. Именно под таким названием она упоминалась в публикации одного из пользователей Twitter: в начале августа 2021-го турецкий блогер Йорюк Ышык опубликовал фотографии Saluzi, сообщив, что яхта зашла в залив, где находится турецкий курорт Six Senses Kaplankaya. А отдыхали на ней якобы «высокопоставленные российские чиновники» во главе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Совпадение, но там же часто проводит время мать депутата Госдумы Леонида Слуцкого, который является также и соседом дочери Лаврова в Подмосковье.

Сам министр никак не комментировал эти сообщения, но в дни предполагаемого отдыха у главы МИД РФ не было никаких встреч, свидетельствует лента новостей на сайте министерства. Тема получила развитие, когда яхта засветилась в сторис Светланы Поляковой, которую называют «близкой знакомой» Лаврова. Расследователи нашли три совместных авиаперелёта Поляковой и Лаврова и также утверждали, что российский чиновник пользуется яхтой Saluzi.

Если раньше Лавров и имел доступ к яхте, то сейчас ситуация изменилась. Как следует из данных трекеров, в мае и июне Saluzi заходила в порты Италии, Франции и Монако. Глава МИД не мог там оказаться, поскольку внесён в санкционные списки Евросоюза. А в августе яхта вошла в воды Турции, где и находится по сей день.

Илья Давлятчин

Оригинал материала: “Собеседник”