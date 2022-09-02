 

Мнение: Памяти Евгения Голышкина

02.09.2022, 13:15, Разное
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В Донецке от ранений скончался наш товарищ Евгений Голышкин.

Женя был одним из основателей самой преследуемой киевской властью украинской молодёжной коммунистической организации «Боротьба», мечтателем, революционером, подпольщиком, солдатом.

«… Сотни массовых акций протеста, организатором которых был Евгений Голышкин, навсегда останутся в истории левого движения Украины, а его вооруженная борьба в рядах Украинской Красной Армии, а затем 9 полка морской пехоты ДНР войдут в историю освобождения Донбасса…» – пишут его товарищи из Боротьбы.

В марте 2022 года во время эвакуации им мирных жителей Мариуполя, Женя был ранен пулей снайпера, которая вошла лишь на 4 см выше сердца. Всего через 2 недели он вернулся в строй и был тяжело контужен под Авдеевкой.

Он очень любил жизнь и ненавидел войну и фашизм. Его выбор был сделан им в защиту жизни. Вчера его не стало.

Борьба за светлые идеалы Жени будет продолжена. Venceremos

(с) Олег Ясинский

https://t.me/olegyasynsky/418 – цинк

Источник: Colonel Cassad


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