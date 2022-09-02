Мнение: О третьей удавке на шее России… Ещё чуть-чуть — и точно всё?

Если быть до конца честным, то нельзя не признать одного. Тщательно проработанный и всесторонне согласованный план американского президента Джо Байдена сокрушить российскую экономику «адскими санкциями» провалился чуть более, чем полностью. Магазинные полки в России не опустели, её жители вовсе не пухнут от голода, федеральный #бюджет по-прежнему в состоянии финансировать все расходы, несмотря даже на летний рост дефицита. Про «доллар по 200» уже и вовсе никто не вспоминает.

Вместе с тем «эффект бумеранга» не замедлил проявиться, и страны Европы столкнулись с галопирующей инфляцией, спадом в промышленности, ростом коммунальных счетов и вынужденным откатом от «зелёной» энергетики к угольной и даже дровяной. Тут бы и задуматься о камнях в стеклянном доме, но…

Коллективный Запад пошёл на второй заход.

Министры финансов стран «Большой семёрки» уже сегодня обсудят ограничение цен на российскую #нефть — стратегию, которая, как надеется Вашингтон, позволит сократить не только нефтяные доходы Кремля, но и напряжённость на рынке. Новый план G7 предполагает, что страны, которые будут импортировать российское «чёрное золото» по ценам, не превышающим заранее установленный уровень, сохранят доступ к важнейшим услугам на физическом рынке, включая фрахт нефтяных танкеров и страхование морских перевозок. Как известно, Евросоюз, Великобритания и Швейцария планируют с декабря запретить своим компаниям предоставлять такие услуги для поставок российской нефти. Учитывая, что те занимают доминирующее положение в страховых и перестраховочных сервисах, угроза серьёзная.

Правда, механизм её реализации до конца не ясен, а навскидку он весьма сложен. Намного сложнее, чем простое «эмбарго» на российские энергоресурсы, которое коллективный Запад пытается ввести уже несколько месяцев, но в котором постоянно находятся бреши. Вишенка на торте — в числе «саботажников» обнаружилась… внезапно Франция, начихавшая на решение ЕС по углю. Что же до нефти, то вопреки всем запретам цена марки Urals в январе-августе 2022 года сложилась в размере 82,13 долл. за баррель, что на 26% выше аналогичного периода прошлого года, по данным Минфина РФ, а дисконт к Brent сократился с 35 долл. в апреле-мае до 19 долл. в августе. Индия, #Китай и даже Саудовская Аравия нарастили поставки из России до рекордных уровней.

Но западные лидеры надеются переиначить эту ситуацию. США развернули беспрецедентную агитацию за введение потолка цен на российскую нефть. Этот шаг якобы «поддержит надёжные поставки нефти на мировой рынок и поможет в борьбе с инфляцией», — уверяет, например, глава Минфина Джанет Йеллен. А пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер добавляет, что ценовой потолок в отношении Urals «приведёт к падению мировых цен на энергоносители». За кулисами же идёт напряжённая борьба за то, чтобы вовлечь в новый картель покупателей российского «чёрного золота» ряд развивающихся стран, в том числе Индию, Турцию и ЮАР. Примечательно, что о Китае речи уже нет: недавний предвыборный пиар Нэнси Пелоси надолго ухудшил отношения между Пекином и Вашингтоном.

Тем не менее, вполне можно допустить, что кто-то из лидеров «третьего мира» прислушается к посулам, угрозам и доводам эмиссаров «Большой семёрки». Допустим даже, что картель покупателей G7 сможет сколотить. Что дальше?

#Россия уже заявила, что не будет поставлять нефть и нефтепродукты в страны, которые введут потолок цен. Попытки ограничить #цены на нефть «приведут к дестабилизации нефтяной отрасли, рынка нефтяного», и в первую очередь за это придётся заплатить европейским и американским потребителям, для которых уже подорожали энергоресурсы, подчеркнул российский вице-премьер по энергетике Александр Новак. Учитывая, что Россия довольно безболезненно переживает уже троекратное сокращение поставок газа своим основным покупателям — странам #ЕС, и от нефтяного экспорта она сможет отказаться на время, если это приведёт к росту цен. Компенсируют ли возникший в таком случае дефицит другие добытчики, вопрос очень сложный. Пока, например, ОПЕК+ не в состоянии увеличить поставки «чёрного золота», несмотря на комфортные ценовые условия на рынке, и отстаёт от планов. Как оказалось, резко снизить добычу намного проще, чем её затем нарастить.

Кроме того, многие в картеле нефтедобывающих стран уже весьма недовольны кавалерийскими наскоками Америки на нефтяной рынок, вызвавшими его дестабилизацию. Фьючерсные цены там в текущем году порой колеблются более чем на 5 долл. за баррель в течение дня совершенно без видимых на то причин, что указывает на серьёзные проблемы. Вдобавок многие нефтяные мейджоры серьёзно «порезали» капитальные затраты в нефтедобыче, переориентируя инвестиции в сторону «зелёной» энергетики, и они не решатся развернуть финансовые потоки вспять без твёрдых гарантий спроса. Которые Запад, сейчас действующий чисто ситуативно, естественно, дать не может. То есть, и российская встречная угроза — не блеф.

Но самое главное, что за разворачивающимися «торговыми войнами» да разрабатываемыми «хитрыми планами» как-то незаметно затерялся ответ на главный вопрос. А как вся эта спекулятивная возня помогает главной цели — остановить всё то, что происходит сейчас на украинской земле?

И снова честный ответ — никак. Экономические #санкции не предотвращают и тем более не останавливают конфликты между странами, особенно на их начальных этапах. Они вообще редко достигают заявленных целей даже на долгих сроках. В подтверждение чего имеется уже немало исследований западных экономистов. А ущерб от них чаще всего обоюдный, пусть даже и не симметричный.

Тогда чего ради коллективный Запад вновь идёт на те же грабли? Только потому, что «надо же что-то делать»?

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