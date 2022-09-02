Мнение: Покушение

Неудачное (или удачное — тут ведь с какой стороны посмотреть) покушение на Кристину Фернандес Киршнер в Аргентине с нарочито явным бразильским, да еще и ультраправым, следом — это, скорее, сугубо местные разборки как чисто внутриаргентинские, так и с явным намеком на соседнюю Бразилию, где идет президентская гонка.

Латиноамериканские леваки, основным различием которых является приверженность либо к специфической маоистской версии (это в основном маргиналы, всевозможные революционеры в джунглях и мафиозные боссы типа венесуэльских, пользующиеся карго-левой риторикой), либо к более респектабельной троцкистской — в общем, вся эта публика была крайне недовольна приходом к власти в Бразилии националиста (кстати, достаточно умеренного) Болсонару. Местный дружный латиноамериканский междусобойчик этих специфических левых мечтает о том, чтобы вернуть в Бразилии «всё в зад», и кандидатура Лулу да Силвы — своего в доску — их более чем устраивает.

Латиноамериканские троцкисты плотно сидят под таким же лево-троцкистским глобальным интернационалом и его ведущей силы — Демпартии США, поэтому осечка пистолета, направленного в лицо Киршнер, может быть банальной инсценировкой, решающей сразу много задач. Во-первых, максимально усложнить задачу следствия, которое будет заниматься фактами коррупции и воровства самой Киршнер. Теперь точно можно кричать на всех углах о преследовании красивой несчастной женщины с твердыми убеждениями.

Во-вторых, бразильский след в покушении даст очков сопернику Болсонаро Силве, который теперь будет кричать на каждом углу, что кровавый фашист Болсонару убивает цвет латиноамериканской политической мысли. Для американских демократов возвращение Бразилии под контроль коррумпированных леваков — это восстановление позиций на всем латиноамериканском пространстве.

Так что пять секунд страха Киршнер вполне стоят полученного результата. Чем-то все это похоже на недавнее убийство в России, когда обломки взорванной машины еще пылали, а уже было установлено имя террористки, ее данные и весь маршрут движения.

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