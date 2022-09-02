Женский любовный и карьерный гороскоп на осень: что она принесет каждому знаку зодиака

Осенью природа увядает, а женщины еще сильнее расцветают. В этот период звезды обладают особой энергетикой, благодаря которой представительницам прекрасного пола открываются новые возможности в личной жизни и карьерной сфере. В зависимости от знака зодиака, каждая дама получит свой бонус. Ознакомьтесь с женским гороскопом на ближайшие три месяца от специалистов по астрологии.

Овен

Любовь: старая дружба приобретет совершенно новый смысл. Кажется, уже оба готовы к тому, чтобы выйти на новый уровень и превратить приятельские отношения в романтические. Но женщине не следует быть слишком торопиться и принимать на себя роль первопроходца. Все-таки, нужно быть немного мудрее и дождаться, пока мужчина сам проявит инициативу.

Карьера: ожидается много интересных задач и вызовов, благодаря которым вы можете вырасти в профессиональном плане. Но не взваливайте на себя слишком много, не стесняйтесь просить помощи, если чувствуете, что не справляетесь. К тому же, не забывайте о необходимости полноценного отдыха, ведь, развивая карьеру, нельзя пренебрегать здоровьем.

Телец

Любовь: ваше эмоциональное состояние наконец-то стабилизируется, благодаря чему в вашей личной жизни наступит полная гармония. Вы сможете исправить ошибки, которые были допущены в отношениях ранее, и укрепить отношения с возлюбленным. А если вы все еще одиноки, сердце и здравый смысл подскажут вам, с кем именно вы должны связать свою жизнь.

Карьера: у вас возникнет огромное желание самостоятельно работать над проектами и демонстрировать свои способности. Но, к сожалению, этой осенью вам придется быть командным игроком. Иногда нужно жертвовать амбициями ради большого успеха, ведь далеко не все можно сделать самостоятельно.

Близнецы

Любовь: кажется, вам надоело однообразие в отношениях. Но это вовсе не значит, что нужно уходить от проверенного партнера и отправляться на поиски приключений. Нужно просто приложить немного усилий и фантазии, чтобы создать какое-то приятное волнение и привнести в ваш союз новизну.

Карьера: в последнее время вы были очень успешны, и это вдохновило вас на еще более усердную работу. Но, кажется, пора взять паузу и отдохнуть. Если вы продолжите в том же духе, то будете просто истощены, и удача ускользнет от вас.

Рак

Любовь: до недавнего времени во главу угла вы ставили стабильность, но теперь в вашей душе зародятся новые желания. Вы можете поддаться соблазнам. Сначала вы будете корить себя за это, но потом поймете, что, пойдя на риск, обрели такое долгожданное счастье.

Карьера: вы наконец-то найдете ту сферу, в которой вам будет приятно работать, которой вы захотите посвятить всю свою жизнь. К тому же, вы достигните успехов на этом поприще и получите долгожданное признание.

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Лев

Любовь: этой осенью вы будете окружены мужским вниманием, у вас будет масса возможностей для флирта. Но не стоит слишком обольщаться, услышав красивый комплимент. Этой осенью мужчины не будут настроены на серьезные отношения. А тот, кто действительно заинтересован в вас, обязательно стерпит все ваши капризы и равнодушное поведение.

Карьера: если на работе есть какие-то трудности и неприятности, то этой осенью вы сможете все преодолеть. Конечно, это основательно вымотает вас, зато потом вы сможете отдохнуть и насладиться результатом.

Дева

Любовь: вы склонны к большим жертвам ради любимых людей, но, кажется, пора сбавить обороты. Теперь нужно занять пассивную позицию и посмотреть, как на это отреагирует партнер. Так вы сможете понять его истинное отношение к вам.

Карьера: пришло время взяться за дела, которые вы долго откладывали, считая их трудными и неприятными. Но теперь вы осознаете, что это не так уж и сложно. К тому же, успешное завершение этих задач откроет перед вами новые яркие перспективы.

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Весы

Любовь: пришло время столкнуться со старыми страхами. Кажется, в отношениях назрели конфликты, которых вы долгое время пытались избегать. Но не стоит так уж сильно бояться. Все проблемы разрешимы. В результате ваш союз станет еще более крепким.

Карьера: осень будет захватывающей в профессиональном плане. Появится возможность начать проект, о котором вы давно мечтали. Не упустите этот шанс.

Скорпион

Любовь: эта осень подарит вам важный опыт в сфере отношений. Сначала вы испытаете огромное разочарование. Но затем будете благодарить судьбу за то, что они преподнесла вам такой полезный урок, который позволит не допускать ошибок в будущем.

Карьера: ожидается резкий финансовый скачок. Есть вероятность, что вы получите повышение, и ваша зарплата существенно возрастает. А может вы просто перейдете на другую работу, где платят больше при той же нагрузке.

Стрелец

Любовь: кажется, настало время серьезно поговорить с партнером. У вас есть определенные ожидания и желания, и вы имеете право заявить о них. Не бойтесь показаться эгоистичной, ведь любовь – это не игра в одни ворота. Ненормально, если вы постоянно будете только отдавать. Вы имеете полное право на то, чтобы получать.

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Карьера: осенью вы сделаете какой-то решительный шаг, который окажет влияние на дальнейшее профессиональное развитие. Главное – не торопиться и не рубить с плеча. Нужно тщательно обдумывать каждое действие.

Козерог

Любовь: личная жизнь будет складываться абсолютно спокойно и гармонично. Никаких проблем и конфликтов этой осенью не предвидится. Но серьезных продвижений в отношениях также ожидать пока что не стоит.

Карьера: какие-то личные дела постоянно будут отвлекать вас от работы. Важно бороться с соблазнами и избегать этих уловок, ведь, пренебрегая деловыми обязанностями, вы рискуете сорвать дедлайны и испортить свою репутацию.

Водолей

Любовь: старые симпатии и желания будут полностью обесценены в вашем сознании. Эта осень привнесет в вашу жизнь новые любовные приключения, которые в перспективе могут подарить личное счастье.

Карьера: в последнее время вы столкнулись с многочисленными трудностями, которые отняли у вас силы. Но осенью полоса неудач закончиться. Вы будете работать в легком расслабленном темпе, а может даже сможете уйти в отпуск.

Рыбы

Любовь: после сложного периода неопределенности вы наконец-то почувствуете стабильность в отношениях. Ваше будущее станет достаточно определенным, вы сможете смело строить планы.

Карьера: на работе возникнут некоторые разногласия с коллегами или начальством. Это заставит вас принять важные решения и встать на путь перемен, которые в перспективе принесут вам огромный успех.