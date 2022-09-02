 

Под Краснодаром пациентка скорой помощи погибла после ДТП с грузовиком

02.09.2022, 12:09, Разное
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Под Краснодаром машина скорой помощи попала в ДТП с участием грузовика. По предварительной информации, погиб весь персонал медиков, об этом пишет “Царьград”. Водитель грузовика получил травмы и находится в реанимации.

Помимо этого, в аварии погибла пациентка скорой помощи. 74-летняя женщина. По факту случившегося, по данным VSE42.RU, проводится проверка, обстоятельства выясняются.


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