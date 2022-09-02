Партиям рассказали о новых инструментах для наблюдения за онлайн-голосованием в Москве

Для полноценной работы видеонаблюдателей на площадке по наблюдению за выборами установят компьютеры и проведут интернет. Будут присутствовать юристы, которые в случае необходимости проведут консультации.

“Также мы предусмотрели места, за которыми представители партий и субъектов выдвижения могут смотреть за ходом голосования – приглашаем вас воспользоваться этой возможностью. Обеспечить прозрачные и честные выборы – наша с вами общая задача”, – сообщил Ковалев.

Возможности видеоцентра Общественного штаба позволят убедиться в соблюдении законности голосования на избирательных участках. При возникновении нестандартной ситуации на нарушение отреагируют моментально.

Все дни голосования трансляции будут вестись круглосуточно. Партии смогут направить в видеоцентр по несколько человек. Они имеют возможность находиться там круглые сутки и посменно следить за ходом выборов.

При возникновении подозрения о нарушении любой наблюдатель сможет сообщить в Группу разбора. Там детально проанализируют информацию с камер видеонаблюдения, свяжутся с членами участковых избирательных комиссий и наблюдателями на участках. При необходимости на место направится Группа мобильного реагирования.

Помимо видеонаблюдения законность и прозрачность голосования будут обеспечивать более 10 тысяч наблюдателей. Восемь тысяч человек уже прошли обучение. Наблюдателям читают лекции по основам избирательного права, обучают пользоваться приложением “Мобильный наблюдатель”, дают советы по работе на участках.

Жители столицы будут выбирать муниципальных депутатов с 9 по 11 сентября. Проголосуют жители всех районов города, кроме Щукина и Троицкого и Новомосковского округов. Вместе с традиционным форматом выборы будут проходить онлайн.