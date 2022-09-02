Скандалы: Оружие раздора

Какие интересы в Одессе пересеклись у мэра Труханова и президента Украины Зеленского

На днях мэр Одессы Геннадий Труханов в интервью итальянской газете Corriere della Sera призвал к переговорам с Россией, отметив, что необходим поиск компромиссов и понижение конфронтации, ведь «на карту поставлены жизни миллионов людей». Также он подверг критике президента Зеленского, заявив, что тому следовало бы давать регионам больше независимости.

Мэр не сказал ничего того, чего не говорил ранее. Он уже заявлял, что Одесса — мультикультурная столица Украины и что его беспокоит рост ненависти ко всему русскому. Также гауляйтер Одессы выступал против сноса памятника Екатерине Второй, на чём настаивал Зеленский.

Тем не менее в этот раз на Украине его слова подхватили и активно распространили, обвинив Труханова в измене. После шквала негативных публикаций Труханов фактически дезавуировал свои слова, присоединившись к обычной русофобской повестке. Мол, все переговоры после того, как россияне покинут нашу землю. Но ему не поверили — приближённые к офису президента политологи пишут, что Труханов бросил Зеленскому «перчатку».

Теперь ему грозит вынужденная отставка, а может быть, даже смерть. Вот только не за его якобы пророссийскую позицию. Даже если бы Труханов и хотел сдать город России, он бы не смог этого сделать. Ведь в противовес мэру в Одессе главой ОГА поставили одиозного «донбасского мясника», бывшего главу нацбатальона «Айдар»* Максима Марченко, который фактически взял город в заложники, угрожая сжечь Одессу в случае попытки её штурма.

Но истинная причина конфликта может лежать в абсолютно другой плоскости. По некоторым данным, в том числе и западных разведок, через Одесский порт активно вывозится поступающее в страну западное вооружение. В этой сфере крутятся огромные деньги, на которые претендуют разные группировки, в том числе близкие к Зеленскому. А у мэра Одессы свой интерес.

Прежде всего вывозить могут ПЗРК «Джавелин» и ПТРК NLAW, с избытком поставленные Киеву. Хотя с фронта раздаются сигналы, что, несмотря на всю помощь, оружия явно не хватает. В контрабанде может быть замешан скандально известный одесский бизнесмен сирийского происхождения Аднан Киван. В сирийском телеграмм-канале, специализирующемся на продаже оружия исламским террористам, уже появилось объявление о продаже «Джавелинов» за $ 15 000.

Главный идеолог и лоббист поставок оружия — бывший английский премьер Борис Джонсон, которому Труханов в июле присвоил звание почётного гражданина Одессы.

Контрабандная схема в Одесском порту работает уже четвёртый десяток лет. Её придумали деловые партнёры Труханова, по совместительству боссы одесской мафии, встроенной в международный криминальный синдикат, — Леонид Минин и Александр Ангерт, которые, согласно докладу итальянской полиции от 1998 года, поставляли оружие президенту Либерии Чарльзу Тейлору также через порт Одессы.

От советского офицера к мафии

Будущий мэр родился в Одессе в 1965 году, окончил там школу и военное училище, служил на Кавказе, где его и застал распад Союза. В 1992 году снял погоны и вернулся в Одессу, где сразу же включился в охранный бизнес. В 1993-м у Труханова, которого в тот период называли Гена-капитан, было уже своё охранное предприятие — «Капитан и компания». Поскольку Труханов вернулся на родину уже с российским паспортом, это породило слухи о якобы его принадлежности к российским спецслужбам.

В Одессе Труханова зовут Гена Флюгер за его многовекторность. Одесса веками добивалась статуса вольного порта (porto franco). Это весомый аргумент при будущих переговорах. Одесский порт — мощный логистический центр, без которого экономика Украины вряд ли сможет функционировать. Это позволяет Труханову вести отчасти независимую не только внутреннюю, но даже и внешнюю политику.

На момент возвращения Труханова в Одессу криминальный облик города во многом определяла так называемая банда Ангерта. Братки через подставных лиц фактически контролировали экспорт нефти, прежде всего через Одесский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), не брезгуя при этом вымогательствами и наёмными убийствами. К ним и примкнул бывший советский офицер.

В 2016 году западные расследователи опубликовали так называемое Панамское досье, согласно которому одесская мафия прятала награбленное в офшорах Британских Виргинских Островов. Репортёры также нашли восемь больших квартир бизнес-класса на сумму в десятки миллионов долларов в элитных районах города (Knightsbridge и Kensington Court Garden), принадлежащих одесским мафиози, их друзьям и членам их семей.

Расследование также выявило связи Труханова с крупным строительным конгломератом в Одессе — «Рост групп», из которого выводились миллиарды в британские офшоры. Деньги прятались с помощью британской компании Rubicon Capital Consulting, в юрисдикции которой десятки офшорных компаний. Среди его клиентов акционеры и руководители некоторых фирм, связанных с Трухановым. Компанией руководит некий Александр Попивкер, который женат на сестре босса одесской мафии Александра Ангерта — Анне.

Труханов был представителем одесского криминала во власти и эмиссаром при международных договорённостях, есть многочисленные свидетельства его перелётов на самолёте Ангерта. В 2000 году Гена-капитан был помощником представителя президента компании «ЛУКойл» на Украине по вопросам безопасности.

С 2004 года Труханов в большой политике. Он работал и в аппарате Верховной рады, и в Одесском горсовете, где возглавлял фракцию «Партии регионов». После победы Евромайдана переобулся и вышел из фракции.

Мэром Одессы Труханов стал 25 мая 2014 года, вскоре после трагедии 2 мая в Доме профсоюзов, за которую никто пока не понёс ответственности. Не исключено, что занять пост мэра ему помогли осевшие в Лондоне влиятельные одесские мафиози, увидевшие в кризисе 2014 года возможность заработать сверхприбыли на торговле оружием, которое начало с того времени наводнять Украину.

* Запрещён в РФ.

Станислав Сенькин

Оригинал материала: “Лайф”