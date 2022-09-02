 

Президент Мексики предложил напечатать много денег и раздать всем бедным

02.09.2022, 11:33, Разное
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Президент Мексики Андрес Обрадор, ранее призвавший весь мир к полному прекращению всех войн на 5 лет, выступил с новым заявлением.

На этот раз он планирует победить мировую бедность, напечатав как можно больше денег. Обрадор возмутился из-за того, что никто ранее не выступил со столь очевидной идеей.

– В прошлом году, к примеру, мы полностью победили преступность и стали самой мирной страной Латинской Америки, просто запретив преступления. А два года назад поставили коронавирус на паузу, благодаря чему всей страной остались здоровы, – напомнил он.

В программу Движения национального освобождения (партии Обрадора) входит преодоление к 2026 году мирового голода, благодаря введению закона об обязательной сытости. Обсуждается также запрет на старение, благодаря чему люди смогут жить вечно, но консервативное крыло партии считает такую меру излишне радикальной.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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