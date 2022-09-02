Президент Мексики предложил напечатать много денег и раздать всем бедным

Президент Мексики Андрес Обрадор, ранее призвавший весь мир к полному прекращению всех войн на 5 лет, выступил с новым заявлением.

На этот раз он планирует победить мировую бедность, напечатав как можно больше денег. Обрадор возмутился из-за того, что никто ранее не выступил со столь очевидной идеей.

– В прошлом году, к примеру, мы полностью победили преступность и стали самой мирной страной Латинской Америки, просто запретив преступления. А два года назад поставили коронавирус на паузу, благодаря чему всей страной остались здоровы, – напомнил он.

В программу Движения национального освобождения (партии Обрадора) входит преодоление к 2026 году мирового голода, благодаря введению закона об обязательной сытости. Обсуждается также запрет на старение, благодаря чему люди смогут жить вечно, но консервативное крыло партии считает такую меру излишне радикальной.

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