Ожидаемая продолжительность жизни в США рекордно сокращается два года подряд

Статистика показывает, что за последние два года ожидаемая продолжительность жизни в США продолжает сокращаться — причём эти показатели стали рекордными за прошедшее столетие. При этом ключевыми факторами роста смертности стала пандемия COVID-19 и передозировка наркотиков, пишет Bloomberg. Самые мрачные показатели наблюдаются среди коренного населения с индейскими корнями: их ожидаемая продолжительность жизни к 2021 году сократилась на 6,6 года, достигнув уровня 1940-х годов, отмечается в статье.



AP

Ожидаемая продолжительность жизни в США, согласно данным за период с 2020 по 2021 год, сократилась почти на год — этот показатель составил 76,1 года в среднем. По словам экспертов, за последние два года в этой сфере наблюдалось рекордное снижение за всё прошедшее столетие, пишет Bloomberg.

В целом показатель общей ожидаемой продолжительности жизни при рождении в США снизился за период с 2019 по 2021 год почти на 3 года, отмечается в статье. При этом ключевыми факторами роста смертности в США за этот период считается пандемия COVID-19, а также преждевременная смерть от передозировки наркотиков.

Согласно отчёту Национального центра статистики здравоохранения, сформированному на базе данных Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), средний уровень ожидаемой продолжительности жизни достиг минимального уровня с 1996 года. В то время как среди коренных американцев индейского происхождения этот показатель упал сразу на 6,6 лет — и составил в 2021 году всего 65,2 года. Аналогичная статистика наблюдалась в США в среднем лишь в 1944 году, подчёркивается в статье.

По мнению профессора демографии Принстонского университета Норин Голдман, значительный рост числа смертей в период пандемии COVID-19 был вызван неготовностью страны к эффективному распределению ресурсов в первые месяцы, когда началось распространение коронавируса. «У нас не было мощных и скоординированных усилий на национальном уровне, которые были бы направлены на сокращение распространения вируса», — подчеркнула Голдман.

По её словам, одним из факторов, который привёл к этому, стал относительно низкий уровень вакцинации и повторных прививок по всей стране. Голдман также считает, что такие факторы, как расовая дискриминация, бедность и ограниченный доступ к качественному медицинскому обслуживанию ещё больше усугубляют тенденцию к снижению продолжительности жизни среди коренных американцев индейского происхождения.

Хотя среди белых и темнокожих американцев за этот период наблюдалось не такое резкое падение продолжительности жизни, чем среди коренного населения, однако и в этих группах была зафиксирована самая короткая ожидаемая продолжительность жизни более чем за два десятилетия, отмечается в статье.

Среди белых американцев этот показатель сократился в среднем на 1 год, а среди афроамериканцев — на 0,7 года. В отчёте CDC также говорится, что в 2021 году среди латиноамериканцев, проживающих в США, было зафиксировано лишь небольшое снижение — на 0,2 года, в среднем до 77,6 года. В то время как среди американцев азиатского происхождения этот показатель снизился лишь на 0,1 года — до 83,5 года, что является максимальным показателем ожидаемой продолжительности жизни среди всех рас.

Власти США сообщили о самом высоком в мире количестве смертей от COVID-19, напоминает Bloomberg: с момента начала пандемии в 2020 году жертвами этого вируса в стране уже стало более одного миллиона человек, в то время как соответствующие показатели в Бразилии, Индии и РФ исчисляются сотнями тысяч.

Но, по словам экспертов, пандемия примерно лишь на 50% повлияла на резкое снижение ожидаемой продолжительности жизни за последние годы. Ещё 16% смертей были связаны с непреднамеренными травмами и другими инцидентами, причём примерно половина из них приходится на передозировку наркотиков, пишет Bloomberg.

По последним данным CDC, за период с марта прошлого года до конца марта 2022 года жертвами передозировки в США стали более 109 тыс. человек, говорится в статье. Другие причины смерти, способствовавшие падению ожидаемой продолжительности жизни в США, включают хронические заболевания и самоубийства.

Статистика показывает, что раньше такое резкое снижение этого показателя наблюдалось лишь 100 лет назад, с 1921 по 1923 годы, причём тогда оно было менее драматическим, отмечает Bloomberg. Также было установлено, что региональные различия в общем состоянии здоровья населения на разных территориях тоже играют роль в снижении ожидаемой продолжительности жизни в США.

Согласно правительственному отчёту, опубликованному на прошлой неделе, американцы, родившиеся на Гавайях, живут в среднем на девять лет дольше, чем коренные жители Миссисипи. А в другом отчёте CDC сообщалось, что ожидаемая продолжительность жизни во многих южных штатах США является самой короткой. При этом антирекорд принадлежит штату Миссисипи, где этот показатель не дотягивает даже до 72 лет.

