Все секреты приготовления жиросжигающих смузи: какие продукты подходят для напитка и как их комбинировать между собой

Чтобы похудеть и улучшить здоровье, нужно внести определенные коррективы в свой рацион питания.

Нужно следить за тем, чтобы потреблять как можно меньше калорий в течение дня. Кроме того, для насыщения организма витаминами и снижения веса стоит добавить в свой рацион вкусный и полезный смузи.

Это просто отличный вариант для завтрака, так как этот напиток содержит различные питательные вещества, благодаря которым можно улучшить процесс пищеварения, почувствовать прилив энергии и значительно улучшить свою фигуру.

Вот несколько интересных рецептов смузи, которые идеально подойдут для похудения, а также помогут в сжигании жира.

Смузи с красной капустой

Это просто отличный коктейль, который поможет насытить организм различными полезными витаминами и питательными веществами. Для этого нужно взять:

2 банана; 1 горсть черники; 1/2 кочана красной капусты; 20 мл сока лимона; 100 мл воды.

Этот напиток поможет очистить организм от различных токсических веществ. Помимо избавления от токсинов, смузи поможет улучшить процесс пищеварения. Потребление этого напитка поможет намного быстрее похудеть.

Смузи с яблоком и морковью

Чтобы сделать такой продукт, нужно взять:

1 зеленое яблоко; 2 моркови; 1/2 лимона; небольшой кусочек имбиря.

Это просто идеальный вариант коктейля для похудения и обретения плоского живота. Яблоко богато пектинами и клетчаткой, которые улучшают процесс пищеварения, обмен веществ.

Лимонный сок помогает расщеплять жиры, именно поэтому, можно легко похудеть. Кроме того, этот напиток помогает улучшить кровообращение и уменьшить целлюлит. Кроме того, он полезен для очищения кишечника.

Экзотический жиросжигающий смузи

Чтобы сделать этот напиток, нужно взять:

1/2 плода папайи; 1 грейпфрут; 20 мл сока лимона.

Грейпфрут является отличным вариантом цитруса, который высоко ценится благодаря жиросжигающим и дезинфицирующим свойствам.

Смузи с цитрусами

Чтобы сделать напиток, взять:

1 грейпфрут; 1 апельсин; 50 г клубники; 1 уп. натурального несладкого йогурта 0%; 1/2 ст. воды.

Обезжиренный йогурт является хорошим натуральным средством, которое помогает бороться с задержкой жидкости в организме и отечностью.

Клубника содержит мало калорий и довольно быстро утоляет голод. Кроме того, содержащаяся в составе клетчатка и вода, помогает улучшить процесс пищеварения. Клубника активизирует сжигание жира.

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Смузи со шпинатом

Для напитка взять:

2 горсть шпината; 100 г мякоти ананаса; 100 г мякоти манго; 2 банана; 150 мл воды; кубики льда.

Ананас входит в состав многих жиросжигающих смузи. Этот фрукт богат витамином А и клетчаткой. Это отличная комбинация, способствующая выведению токсических веществ из организма.

Манго и банан богаты калием и препятствуют задержке жидкости. Зеленый смузи насыщает и стимулирует пищеварение.

Напиток с огурцом и мятой

Чтобы сделать напиток, нужно взять:

1/2 огурца; 1 яблоко; 1 горсть кресс-салата; 3 веточки мяты; 300 мл воды; 1 ст. л. яблочного уксуса.

Все ингредиенты тщательно перебить блендером. Перелить в стакан и подавать.

Бананово-апельсиновый смузи

Чтобы сделать напиток, нужно взять:

1 банан; 1 апельсин; 2 ст. л. семян льна; 1 ст. л. спирулины; 1/2 ст. воды.

Банановый смузи просто идеально подходит для завтрака. Банан помогает бороться с плохим холестерином, а также способствует защите от диабета.

В составе этого фрукта содержится крахмал, усиливающий окисление жиров. Семен льна являются отличным жиросжигающим продуктом.

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Коктейль с красными фруктами

Для того, чтобы сделать напиток, нужно взять:

1 банан; 2 горсти красных фруктов; 1 ст. л. натертого имбиря; 1 ст. л. меда; 1/2 ст. воды.

Имбирь способствует работе пищеварительной системы, что позволяет намного лучше усваивать питательные вещества.

Термогенное свойство корня способствует стимулированию обмена веществ и помогает избавиться от жира и очистить организм, способствуя выведению токсинов.

Смузи с ананасом и клубникой

Для этого напитка нужно взять:

1 ст. мякоти ананаса; 10 или более ягод клубники; 1/2 ст. воды; мед по желанию.

Все хорошо перебить в блендере. Перелить в стакан и подавать.

Смузи из яблок и шпината

Этот напиток является самым настоящим жиросжигателем. Для того, чтобы его сделать, нужно взять:

1 яблоко; сок 1/2 лимона; 1 ст. л. куркумы или 1 небольшой кусочек натертой свежей куркумы; 1 небольшой кусочек натертого имбиря; 2 большие гости шпината; 1 ст. воды; кубики льда.

Куркума является хорошим ингредиентом, способствующие похудению. Этот продукт предотвращает накопление жира и обладает термогенным действием, помогающим сжигать жировые накопления.

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Кроме того, этот продукт помогает при диабете, депрессии, проблемах с сердцем.

Смузи с арбузом и клубникой

Для напитка взять:

5 ст. свежего арбуза; 1 ст. клубники; 1 лайм; 2 ст. л. семян конопли; 1/2 ст. миндального молока.

Арбуз является тем продуктом, который обладает уникальными жиросжигающими свойствами. Можно съесть несколько порций этого продукта и не набрать лишний вес.

Арбуз содержит аминокислоту аргинин, которая помогает окислять глюкозу и жиры, накапливающиеся в организме. Кроме того, этот продукт способствует очищению и помогает выводить токсические вещества.

Коктейль с киви и ананасом

Для этого напитка нужно взять:

4 киви; 400 г мякоти ананаса; 3 веточки мяты.

Все фрукты, содержащие витамин С, являются хорошим жиросжигателями. Киви не исключение. Потребление в пищу продуктов, богатых витамином С, помогает активизировать выработку карнитина. В результате происходит переработка жира в энергию.

Смузи с манго и кокосовым молоком

Чтобы сделать этот напиток, нужно взять:

2 ст. спелого манго, очищенного и порезанного; сок 2 больших лаймов; 3/4 ст. кокосового молока; 1 ст. воды; 1/2 ч. л. куркумы; 1 щепотка черного перца; 1 щепотка соли; мед по желанию.

Кокос помогает стимулировать работу пищеварительной системы и повышает скорость метаболизма в печени. Это помогает сжигать намного больше калорий. Такой эффект дает не только кокос, но и молоко и масло из этого ореха.

Смузи с авокадо

Чтобы сделать этот напиток, нужно взять:

1 банан; 1/2 авокадо; 1 ст. свежего шпината; 1/2 ст. кокосового йогурта; сок 1/2 лимона; 1 ст. воды.

Авокадо богат омега-3 и полезными жирами. Эти вещества замедляют накопление брюшного жира.

Томатный смузи

Для напитка взять:

4-5 очень спелых томатов; подсластитель на выбор; кубики льда.

Помидоры вкусные не только в салатах, супах и соусах, но и отлично подходят для приготовления смузи. Томаты обладают способностью замедлять процесс накопления липидов в крови и действуют как очистители.

Смузи с томатами и папайей

Чтобы сделать этот напиток, нужно взять:

2 ст. папайи; 1 помидор; 1 ст. л. семян папайи; 1 ст. л. сока лайма; 1 ст. л. меда или стевии; 1 ст. кокосового молока.

Все хорошо перебить блендером и подавать.

Коктейль с капустой и манго

Чтобы сделать напиток, нужно взять；

2 ст. капусты; 1 ст. манго; 1 ст. персиков; 1 ст. л. тертого имбиря; сок из 1 1/2 лимона; 1 1/2 ст. воды; 1 ст. л. кленового сиропа.

Все хорошо перебить блендером и перелить в стакан.

Смузи с черникой и капустой

Для коктейля взять:

150 г черники; 130 г капусты; 1/2 банана; 10 миндальных орехов; 1 ст. л. какао; 80 г овсяных хлопьев.

Все хорошо перебить блендером и подавать в высоком стакане.

Коктейль с сельдереем и огурцом

Чтобы сделать напиток, нужно взять:

2 стебля сельдерея; 1/2 огурца; 2 яблока; 3 листа мангольда; 2 листа капусты.

Поместить все продукты в блендер и перебить.

Малиновый смузи

Чтобы сделать напиток, взять:

200 г свежей малины; 70 г вареных свеклы; несколько листьев мяты; 150 мл растительного молока; подсластитель на выбор.

Нужно все перемешать в блендере и подавать в высоком стакане.