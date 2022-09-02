Избегаем их в портретной зоне и смотримся моложе: ошибки в образе, которые старят

Первое, на что обращают внимание люди, глядя друг на друга, – это портретная зона от талии до макушки. Поэтому к ней нужно относиться особенно внимательно. Если вы будете избегать некоторых состаривающих элементов в этой зоне, то будете выглядеть на 10 лет моложе.

Черный цвет

Безусловно, черные вещи визуально вытягивают и стройнят силуэт. Но в то же время на темном фоне оттенок кожи становится более бледным. Особенно это касается лица и шеи. Из-за этого морщины и пигментные пятна становятся более заметными, и женщина выглядит на несколько лет старше своего возраста. Поэтому предпочтительно выбирать светлый или какой-нибудь нейтральный верх.

Водолазка с узким воротником

Может показаться, что узкая высокая горловина скрывает возрастные изменения на шее. На самом же деле, она лишь притягивает внимание к этому участку, подчеркивает осунувшийся контур подбородка и брыли. Так что, не стесняйтесь оголять шею. Отдавайте предпочтение V-образным вырезам и английским воротничкам.

Массивные серьги

Слишком большие и яркие серьги притягивают внимание к несовершенствам в области шеи и подбородка. К тому же, слишком тяжелые серьги постепенно растягивают мочки и делают их обвисшими. Это заставит выглядеть старше даже совсем молоденькую девушку.

Очки в темной толстой оправе

Слишком массивные очки (солнцезащитные или для зрения) акцентирую внимание на носогубных складках, которые являются одним из главных факторов старения. Лучше не допускать таких ошибок, а покупать легкие, невесомые очки со светлой оправой или вообще без оправы. Желательно, чтобы нижняя часть стекла была осветленной.

Льняная рубашка

Лен – очень приятный к телу, но очень коварный материал. Он просто моментально мнется, сливаясь с морщинами в области шеи и лица. Женщинам, у которых уже заметны первые признаки старения, лучше отдавать предпочтения гладким атласным блузам, которые освежают образ.