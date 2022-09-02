 

Избегаем их в портретной зоне и смотримся моложе: ошибки в образе, которые старят

02.09.2022, 10:57, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Первое, на что обращают внимание люди, глядя друг на друга, – это портретная зона от талии до макушки. Поэтому к ней нужно относиться особенно внимательно. Если вы будете избегать некоторых состаривающих элементов в этой зоне, то будете выглядеть на 10 лет моложе.

Черный цвет

Безусловно, черные вещи визуально вытягивают и стройнят силуэт. Но в то же время на темном фоне оттенок кожи становится более бледным. Особенно это касается лица и шеи. Из-за этого морщины и пигментные пятна становятся более заметными, и женщина выглядит на несколько лет старше своего возраста. Поэтому предпочтительно выбирать светлый или какой-нибудь нейтральный верх.

Водолазка с узким воротником

Может показаться, что узкая высокая горловина скрывает возрастные изменения на шее. На самом же деле, она лишь притягивает внимание к этому участку, подчеркивает осунувшийся контур подбородка и брыли. Так что, не стесняйтесь оголять шею. Отдавайте предпочтение V-образным вырезам и английским воротничкам.

Массивные серьги

Слишком большие и яркие серьги притягивают внимание к несовершенствам в области шеи и подбородка. К тому же, слишком тяжелые серьги постепенно растягивают мочки и делают их обвисшими. Это заставит выглядеть старше даже совсем молоденькую девушку.

Очки в темной толстой оправе

Слишком массивные очки (солнцезащитные или для зрения) акцентирую внимание на носогубных складках, которые являются одним из главных факторов старения. Лучше не допускать таких ошибок, а покупать легкие, невесомые очки со светлой оправой или вообще без оправы. Желательно, чтобы нижняя часть стекла была осветленной.

Льняная рубашка

Лен – очень приятный к телу, но очень коварный материал. Он просто моментально мнется, сливаясь с морщинами в области шеи и лица. Женщинам, у которых уже заметны первые признаки старения, лучше отдавать предпочтения гладким атласным блузам, которые освежают образ.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.12.20 / “Давайте не будем представлять в привлекательном виде этого предателя с кровью на руках”

16.02.22 / Мнение: Две беды

07.06.22 / Мнение: Огромный такой секрет

07.03.22 / Принц Чарльз даст в долг принцу Эндрю для погашения отступных Вирджинии Джуффре

14.06.22 / Мнение: О печальном финале «Нашей Няши»

13.06.21 / Портал «Работа в России» потратит 20 млрд рублей на трудоустройство заключенных

10.02.22 / Пять минут и никаких гантелей: пять простых упражнений, если цель в фитнесе – плоский живот

18.01.22 / Алиса Боха, MONOCHROME: о знаковых коллаборациях, тренде на экологичность и планах покорить Европу

25.05.21 / Китай арестовал 275 пассажиров авиалайнера, летевшего из США на Тайвань

09.03.21 / Россиян начнут штрафовать за превышение скорости интернета

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика