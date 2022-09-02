Коды для участия в акции “Миллион призов” приходят только от DIT_MOS или чат-бота

Накануне началась рассылка SMS с уникальными кодами для участия в акции “Миллион призов”. Сообщения получают те москвичи, которые могут проголосовать онлайн на выборах с 9 по 11 сентября. Однако горожанам следует быть внимательными, поскольку похожие сообщения могут прийти от мошенников.

Настоящие сообщения присылает лишь столичный департамент информационных технологий Москвы – DIT_MOS. Именно такая аббревиатура должна быть в поле “Отправитель”. SMS приходит с таким текстом:

“Поздравляем! Для участия в акции #ВыбираемВместе2022 Вам присвоен уникальный код участника — ХХХХ-ХХХХ-ХХ. В этом году среди участников разыграют 100 автомобилей и более 600 тысяч призов номиналом от 3000 до 10 000 баллов. Определение победителей состоится 10, 11 и 12 сентября 2022 года. Подробная информация — на сайте mos.ru/m/b8S22I. Отказаться от участия можно по ссылке: mos.ru/otkaz”

Официальный канал акции – специальный чат-бот в “Телеграм”, который активируется лишь после запроса пользователя. Если сообщения были получены из других мессенджеров, они не имеют отношения к акции “Миллион призов” и, скорее всего, были присланы мошенниками. Москвичей просят не переходить по подозрительным ссылкам.

Рассылка SMS продлится до 7 сентября. Призы будут разыгрывать 10, 11 и 12 сентября. Принять участие в акции могут лишь те, кто проголосует онлайн в дни выборов до 20:00. Победитель получит сообщение о победе. Правила акции “Миллион призов” приведены на официальном сайте программы.