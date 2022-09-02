 

Конкин сообщил об ухудшении состояния внучки после смерти матери

02.09.2022, 10:45, Разное
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Два года назад Владимир Конкин потерял младшую дочь Софию. Девушка утонула в бассейне в фитнесс-центре в Москве. Ее смерть вызвала массу пересудов и скандалов. По официальной версии, это был несчастный случай. Однако как выяснилось по результатам экспертизы, 32-летняя дочь Конкина была пьяна на момент утопления.

Впрочем, этот факт не снял ответственности с руководства фитнес-центра. В тот страшный день в учреждении не было достаточно инструкторов и даже дежурного врача.

После смерти девушки на плечи Владимира Конкина легла забота по воспитанию внучки. По его признанию, в семье есть проблемы после трагедии. 11-летняя девочка тяжело переживает боль утраты матери до сих пор. Сейчас она живет с давними родственниками в Санкт-Петербурге.

Сам Конкин по состоянию здоровья не может растить малолетнее дитя. Однако он регулярно навещает любимую внучку, которую частенько путает с покойной дочерью.

“Не могу сказать, что у ребенка все нормально, потому что потерять мать в таком возрасте — это очень большая травма. Ребенок находится у родственников, пытаются создать нормальное детство, насколько это возможно”, – рассказал Владимир Конкин.


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