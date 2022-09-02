Стало известно о планах Трампа баллотироваться в президенты США в 2024 году

Бывший американский лидер Дональд Трамп может вновь принять участие в выборах на пост президента в США в 2024 году, сообщил каналу Sky News его бывший помощник и зять Джаред Кушнер.

«Он точно думает об этом (выдвижении своей кандидатуры на пост президента в 2024 году). Он не может смотреть на то, что происходит в стране. При нем экономика страны была в отличном состоянии, он заполнил экономическую дыру, оставшуюся после COVID-19», – передает ТАСС его слова.

Кушнер признался, что Трамп уже говорил с ним о предстоящих выборах, и хотя не дал однозначного ответа на вопрос об участии в предстоящей президентской гонке, отметил, что «с Трампом трудно что-либо исключать, поскольку он очень гибкий мыслитель».

Напомним, в июле были опубликованы результаты опроса, проведенного службой SSRS по заказу CNN. Опрос показал, что лишь 25% избирателей Демократической партии поддерживают выдвижение президента Джо Байдена в 2024 году на новый президентский срок. Однако, как сообщил Белый дом, хотя 75% сторонников Демократической партии США не хотят видеть нынешнего лидера кандидатом на выборах 2024 года, Байден намерен побороться за кресло президента. Трамп также рассматривает возможность выдвижения на пост президента США.

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