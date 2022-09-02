 

В ЦБ оценили риски хранения резервов в альтернативных валютах

02.09.2022, 10:15, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Уровень геополитических рисков для валют дружественных стран невысок, сообщил первый зампред ЦБ, куратор банковского надзора Дмитрий Тулин. При этом выстраивание международных расчетов с использованием альтернативных валют требует индивидуального подхода, отметил он.

«Теоретически есть риск, что отдельные страны вдруг присоединятся к санкциям. Однако на практике географическое распределение геополитических рисков достаточно стабильно и предсказуемо. Поэтому использовать в расчетах валюты стран, не поддерживающих санкции против России, все же намного безопаснее», – сказал Тулин РБК.

«А вот с длительным хранением накоплений в альтернативных валютах могут быть нюансы. Национальные валюты отдельных стран значительно различаются между собой по уровню ликвидности, волатильности валютного курса и возможности их использования на товарных и финансовых рынках. Поэтому выстраивание международных расчетов с использованием альтернативных валют требует индивидуального подхода в зависимости от конкретной страны и конкретной валюты», – подчеркнул первый зампред ЦБ.

В случае с банками, по словам Тулина, рыночный риск по операциям в любой валюте закрывается, если активы и обязательства банков в каждой отдельной валюте сбалансированы (то есть если, например, кредиты и депозиты банка в конкретной валюте примерно соответствуют друг другу).

На фоне девалютизации в РФ стали пользоваться большей популярностью альтернативные валюты из дружественных стран. Объем торгов рубля с юанем уже периодически опережает объем торгов с евро, а в августе даже превышал объем торгов с долларом. Мосбиржа тем временем запустила торги армянским драмом и южноафриканским рэндом, готовится к торгам узбекским сумом и другими валютами. Но, в отличие от юаня, большой популярностью они пока не пользуются.

В июле, по данным системы обмена платежной информацией SWIFT, Россия в июле заняла третье место среди стран, использующих китайский юань в международных платежах, увеличив свою долю на мировом валютном рынке в 6,3 раза всего за три месяца.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, когда юань займет место доллара и евро в России.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.04.21 / Лидер грузинской оппозиции назвал евродепутата из Эстонии «слезшей с дерева русской»

07.10.21 / Разумков: Думаю, президент устал слышать точку зрения, которая не совпадает с его собственной. И это плохо

29.08.21 / “Осень будет достаточно эмоциональной”. Разумков прогнозирует кадровые ротации в правительстве Украины

22.12.21 / Ректора КФУ Гафурова обвинили в причастности к наемному убийству

27.07.20 / Рубль вырос к доллару и подешевел к евро

04.03.21 / Журналистка в вечернем платье потроллила возмущенную «бомжовыми людьми» Нарусову

06.10.20 / Эколог рассказал, что следует сделать для улучшения ситуации на Камчатке

31.01.21 / Le Monde – юристы призвали европейцев договориться с британцами о свободе передвижения без участия Брюсселя

29.06.20 / Рейтинг Зеленского за месяц упал на девять процентных пунктов – КМИС

12.10.20 / Учения ОДКБ «Нерушимое братство» начались в Белоруссии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика