Премьер Грузии выступил в защиту посла США
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Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выступил в защиту посла Америки Келли Дегнан, которую в последнее время обвиняют в поддержке радикальной оппозиции в стране – так называемой «партии войны», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Глава правительства напомнил, что после обретения Грузией независимости Америка осуществила «очень много позитивных проектов и оказала большую помощь».
«Надо беречь отношения с нашим стратегическим партнером», – сообщил он.
По словам Ираклия Гарибашвили, посол Дегнан активно вовлечена в программы, реализуемые США в поддержку Грузии.
В связи с этим премьер-министр предложил группе грузинских депутатов, недавно покинувших правящую «Грузинскую мечту», остановить критику в адрес посла.
«Мы уважаем Америку и чтим ее посла и всех представителей», – отметил Ираклий Гарибашвили.
По его словам, отношения между двумя странами «очень хорошие и тесные».
Ираклий Гарибашвили пообещал сделать связи между двумя странами еще более прочными.
Ранее грузинский депутат Гурам Мачарашвили из движения «Сила народа» назвал посольство США в Грузии «координатором антигосударственных процессов», обвинив дипмиссию в поддержке радикальной оппозиции.
С аналогичными жесткими обвинениями в адрес Дегнан выступили и другие авторитетные грузинские законодатели, а также представители общественности.
Ранее Госдеп США поддержал посла Америки в Грузии Келли Дегнан. Однако критика в ее адрес продолжается. Дегнан завершит работу послом в Грузии через несколько месяцев.
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