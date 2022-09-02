Харе паниковать, или почему хайпанул CDEK.Shopping – Личное мнение

Не раз уже говорила и повторю, что меня раздражает не только сама ситуация с уходами/закрытиями брендов и магазинов, но и панические вопли некоторых граждан.

Ааа, вопили они весной, когда какая-то едальня закрылась. А потом открывается всё тоже самое, но под другим названием, так эти граждане снова вопят: соус им не тот, не такой дали.



Фото: istockphoto.com

Блин, ну вы серьёзно? Не понимаете, что прямо сейчас происходит кардинальная трансформация рынка?

И то, как это происходит — это вообще самый лайтовый вариант из возможных.

Самый яркий пример тут — параллельный импорт.

Лично я закладывала год-полтора на то, что он начнет работать. К счастью, всё случилось быстрее.

Например, всем известная логистическая компания СДЭК уже весной запустила площадку CDEK.shopping, через которую можно заказывать очень многое в Россию по белой схеме.

Ситуация была такая, что всем и буквально всё нужно было купить. Новость об открытии СDEK.shopping растиражировали все СМИ. Вместо тихого тестового запуска компания получила за месяц 2 тысячи заказов и оказалась не готова к такому ажиотажу на старте.

Почему-то люди хотели купить прямо сейчас то, что тогда купить в другом месте было дорого или невозможно, но оказались не готовы подождать.

В итоге опять были вопли из-за задержки заказов.

То есть, в другом месте вы просто купить этот товар не смогли бы, а тут задержалась посылка — это стоит хейта?

Совершенно понятно, что любой новый бизнес, любое направление деятельности должно обкататься. А мы находимся в ситуации экстраординарной. Логистические цепочки нарушены, платежи от российских компаний в Европу и США не проходят. Понятно, что компаниям понадобилось время, чтобы всё наладить. Удивительно, но СДЭКу удалось это всего за пару месяцев. Хорошо, что такие компании вообще так скоро появились на рынке.

У CDEK.shopping сейчас можно купить почти всё из того, что лично мне надо. Электроника, витамины, косметика, кроссовки, сумки. Причём только оригинальные бренды, по адекватным ценам, отражающим реальный курс валют. Сроки доставки — тоже адекватны.

И я повторю для всех паникёров — ребят, мы в новой экономической реальности живём всего несколько месяцев, но уже сейчас всё налаживается для нас — потребителей.

Что вы хотите купить из того, чего на нашем рынке нет?

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