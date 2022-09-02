Япония продолжает делать ставку на российский газ

Япония решила не разрывать сотрудничество с Россией в энергетической сфере, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Японские предприятия Mitsubishi и Mitsu продолжат своё участие в газовом проекте «Сахалин-2», который, по словам японского министра промышленности, «очень важен для стабильного энергетического снабжения» страны. К тому же на фоне взрывного роста цен на энергию поиск альтернатив мог бы оказаться для Токио очень дорогостоящим предприятием, отмечает немецкое издание.



AP

Несмотря на антироссийские санкции Запада, японские предприятия Mitsubishi и Mitsui продолжат своё участие в газовом проекте «Сахалин-2», пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. На одноимённом острове, находящемся на Дальнем Востоке России, добывается природный газ, а потом превращается в сжиженный. «Проект «Сахалин-2» очень важен для стабильного энергетического снабжения Японии, и мы из практических соображений сохраним наши доли», — пояснил такое решение министр промышленности Японии Хагиуда Коити.

После начала боевых действий на Украине Токио присоединился к западным санкциям против Москвы и принял свои собственные штрафные меры, напоминает немецкое издание. Однако сотрудничество в энергетической сфере там решили не разрывать. Япония покрывает приблизительно 10% своей потребности в СПГ за счёт поставок из России, и проект «Сахалин» играет в этом огромную роль. К тому же в прошлом году РФ стала вторым по величине поставщиком угля в Японию с долей рынка 11%.

Отказ японских предприятий от участия в российском проекте означал бы, что Токио нужно искать альтернативы, но на фоне нынешнего взрывного роста цен на энергию на мировом рынке это может оказаться очень дорогостоящим предприятием. При этом нидерландско-британский концерн Shell решил выйти из проекта и ищет на данный момент покупателя для своей доли.

На фоне благосклонного отношения японских властей к проекту «Сахалин-2» две крупные японские энергетические компании продлили договоры о поставках российского газа, а именно Tokyo Gas и концерн JERA. По имеющейся информации, все важные условия сделки остались неизменными. Примечательно ещё и то, что многие японские предприятия отказываются уходить из России, хотя правительство их к этому активно призывает. Из 168 компаний, зарегистрированных в России, свою деятельность временно приостановили 74, и только шесть предприятий полностью ушли из страны.