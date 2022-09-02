Буханка хлеба за €5 — инфляция в Германии поставила малый бизнес на грань выживания

За последние шесть месяцев инфляция в Германии привела к стремительному росту цен на энергию и сельскохозяйственную продукцию, пишет Der Spiegel. Стоимость некоторых товаров увеличилась в два-три раза. И это неизбежно сказывается на работе малых предприятий, которые вынуждены с трудом сводить концы с концами и перекладывать рост цен на клиентов. Показательным примером в этом отношении служит пекарня Heinrich Wulf в Гамбурге.

ХАЙНРИХ ВУЛЬФ-РАШКА, владелец пекарни Heinrich Wulf: Всё распродаётся хуже. Это отчётливо замечаешь. У меня такое чувство, что потребитель расставляет приоритеты. Особенно это заметно по кондитерским изделиям, то есть, я бы сказал, товарам класса люкс. Их продажи сильно упали.

Войны, дефицитная экономика, экономические чудеса — пекарня Heinrich Wulf в гамбургском районе Аймсбюттель пережила многое. Больше 114 лет здесь выпекают хлеб и другие изделия из теста. Хайнрих Вульф-Рашка управляет семейным предприятием в четвёртом поколении и борется теперь с инфляцией.

ХАЙНРИХ ВУЛЬФ-РАШКА: В качестве примера могу привести пару продуктов, например муку. Для пекарни она, конечно же, очень важна. В 2020 году 100 килограммов пшеничной муки я покупал за 29,5 евро. Теперь они стоят 56,8 евро, то есть почти в два раза больше. Или взять другие вещи, которые играют большую роль в пекарне, например, сывороточные продукты в целом. К примеру, масло. 4,5 евро за кило раньше, а теперь — 8,85 евро. Или другие товары, например семена подсолнечника, которые сейчас у всех на устах, в том числе и в связи с боевыми действиями на Украине. Ещё два года назад они стоили меньше 0,8 евро за килограмм. Теперь — 1,80 евро, то есть (подорожали. — ИноТВ) больше чем в два раза. Это я в качестве примера привёл классические продукты из различных областей.

Ещё одна проблема: у маленькой пекарни нет большого склада. Поэтому старшему пекарю приходится постоянно заказывать такие ингредиенты как муку, но стоимость поставки с трудом можно подсчитать. Часто в день доставки поставщики уже просят больше денег, чем в день, когда Вульф-Рашка оформил заказ. К тому же в этом году стремительно растут цены на энергию — самый главный источник затрат. Хлебопекарные печи Вульфа-Рашки работают на топочном мазуте. В середине 2021 года 100 литров обходились ему в 43 евро, в мае 2022 года — в 151 евро. Рост составил 251 процент. Поэтому избежать повышения цен на хлеб и булочки старший пекарь Вульф-Рашка не сможет.

ХАЙНРИХ ВУЛЬФ-РАШКА: Цену вот на такой хлеб из ржаной муки, 750 граммов — это у нас ходовой товар — мы уже увеличили до 4,6 евро. До этого цена была 4,2 евро, но в действительности он уже должен стоить где-то 5 евро. Потому что, как я и сказал, инфляция, подорожание не прекратились, цены продолжают скачкообразно увеличиваться неделя за неделей. И я боюсь, что и мы скоро повысим цену до этого уровня

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Клиенты вообще продолжают покупать товар за такие деньги?

МОЛОДОЙ МУЖЧИНА: В какой-то момент действительно начинаешь задумываться, сравнивать и размышлять, а не стоит ли пойти к другому пекарю. Иногда возникают такие мысли.

ПОЖИЛОЙ МУЖЧИНА: Подорожание на 0,2 или 0,3 евро меня не волнует. Я знаю, что людей это злит, что товар подорожал на 30 евроцентов.

ДЕВУШКА: Всё это очень дорого стоит. Жаль, что и зарплаты не увеличивают.

ЖЕНЩИНА: Конечно, это болезненно, и иногда начинаешь задумываться: «А почему вообще так?»

ПОЖИЛАЯ ЖЕНЩИНА: Стоимость энергии растёт, они покупают более дорогую муку, а ведь из чего-то это нужно производить. К тому же ещё проблема с нехваткой рабочей силы. Им нужно ещё людям зарплаты платить.

Пока что большинство клиентов относятся с пониманием к повышению цен. Но ценовое давление в маленькой пекарне огромное. Вульфу-Рашке приходится экономить, и он призывает к этому своих коллег.

ХАЙНРИХ ВУЛЬФ-РАШКА: Двери морозильника, холодильника, холодильной камеры нужно держать открытыми как можно меньше, отключать свет, не держать печи включённым дольше, чем нужно. Вот это всё. Экономить воду и подобное. Бóльшего потенциала для экономии у нас по сути и нет.

Цены на сырьё и энергию растут так быстро, что Вульф-Рашка не может их полностью переложить на клиентов. 58-летний старший пекарь убеждён в одном.

ХАЙНРИХ ВУЛЬФ-РАШКА: Так продолжаться не может. Иначе мы когда-нибудь окажемся в безвыходной ситуации. Если цены будут расти также, как в последние шесть месяцев, если всё это продолжится, то что-нибудь обязательно рухнет. И многие малые предприятия, а также ремесленные производства, как моё, станут первыми, кому придётся сдаться, потому что работать в таких условиях невозможно.

Дата выхода в эфир 01 сентября 2022 года.