Сотни популярных Telegram-каналов прекратили работу после запрета использовать телефоны в школах

1 сентября 2022 года сотни популярных каналов в российском Telegram не публиковали никаких материалов.

По словам экспертов, причиной стал отнюдь не технический сбой, а введённый Министерством просвещения запрет на использования телефонов в школах

Экс-сотрудник Telegram Георгий Лобушкин назвал «хорошо известным фактом» то, что большинство лент администрируют именно школьники. В особенности это касается политических лент и военной экспертизы.

Среди каналов, на которых существенно упала активность, каким-то образом оказались «Незыгарь», «Военный обозреватель», «НЕВЗОРОВ» и «Tynu40k Goblina». Как отмечают специалисты, если запрет на использование телефонов в школах сохранится, владельцам многих Telegram-каналов придётся кардинально пересмотреть кадровую политику.

– Школьники готовы работать за копейки, при этом их отличает креативность и понимание всего нового, иногда даже излишнее. Если придётся нанимать профессионалов, это приведёт к росту цен на рекламу и скажется на качестве контента, причём неизвестно, в какую сторону, – считает медиаэксперт Олег Макаренко.

—