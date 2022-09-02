 

Сотни популярных Telegram-каналов прекратили работу после запрета использовать телефоны в школах

02.09.2022, 9:33, Разное
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1 сентября 2022 года сотни популярных каналов в российском Telegram не публиковали никаких материалов.

По словам экспертов, причиной стал отнюдь не технический сбой, а введённый Министерством просвещения запрет на использования телефонов в школах

Экс-сотрудник Telegram Георгий Лобушкин назвал «хорошо известным фактом» то, что большинство лент администрируют именно школьники. В особенности это касается политических лент и военной экспертизы.

Среди каналов, на которых существенно упала активность, каким-то образом оказались «Незыгарь», «Военный обозреватель», «НЕВЗОРОВ» и «Tynu40k Goblina». Как отмечают специалисты, если запрет на использование телефонов в школах сохранится, владельцам многих Telegram-каналов придётся кардинально пересмотреть кадровую политику.

– Школьники готовы работать за копейки, при этом их отличает креативность и понимание всего нового, иногда даже излишнее. Если придётся нанимать профессионалов, это приведёт к росту цен на рекламу и скажется на качестве контента, причём неизвестно, в какую сторону, – считает медиаэксперт Олег Макаренко.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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