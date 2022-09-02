 

Извращенца Панина выставили за дверь в Испании: Рожей не вышел!

02.09.2022, 9:15, Разное
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Российский скандальный актер Алексей Панин уже несколько лет проживает вместе с дочерью Анной в Испании. Он продолжает эпатировать публику в соцсетях и живет, как ему хочется. Актер часто дает интервью в разных ютуб-шоу и открыто говорит о своих жизненных убеждениях.

Недавно Панин признал себя не красавцем. Он не надеется на манну небесную и понимает, что в серьезных проектах вряд ли сможет сниматься, фактура не та.

“Я рожей не вышел, хотя не знаю… Может, если бы я был чуть постарше. Мое лицо интеллектом не блещет”, – рассказал 44-летний Панин в беседе с блогером.

Впрочем, о кинокарьере Панина речи, возможно, и вовсе не идет. Ведь на родину он возвращаться не собирается, а за границей никому из режиссеров не нужен. Фактически за границей его просто выставили за дверь карьеры. В последнее время Алексей Панин все чаще критикует Россию и россиян за скудоумие и плоскость мышления. Судя по всему, актер решил обрубить все мосты.

Недавно Алексей Панин женился на юристе Еве Тарлакян, с которой познакомился на вечеринке. Женщина по уши влюбилась в опального актера, о котором в последнее время говорят только плохое. Часто с его участием в Сети вплывают нелицеприятные видео, хотя он и сам не скрывает, что извращенец. Женщина утверждает, что ее привлекла в звезде детская непосредственность. С дочерью актера она тоже хорошо общается.


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