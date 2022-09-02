Мнение: Опять фальсификация истории?

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила провести конкурс на создание «правдивого учебника» истории России, чтобы ликвидировать упущения, существующие в учебной литературе.

Политик назвала серьезным упущением то, что в учебниках истории мало сказано о том, что против СССР воевала не только гитлеровская Германия, но также армии и дивизии Италии, Словакии, Хорватии, Финляндии и Румынии.

– Иными словами, Великая Отечественная война была войной не только против нацистской Германии, но и против объединившейся вокруг нее Европы. Актуальность этого аспекта на фоне происходящего в мире сегодня очевидна, – написала Матвиенко в своем блоге.

Валентина Ивановна, Вы слышали когда-нибудь (или читали в книгах и учебниках) слова «антигитлеровская коалиция»?

В нее входило 26 стран в январе 1942 года, в том числе, это были Великобритания и правительства в изгнании восьми стран, которые оккупировала Германия. К 1945 году число участников антигитлеровской коалиции выросло до 54 государств. В нее вошли Бельгия, Греция, Дания, Нидерланды, Югославия, Франция, Люксембург, Норвегия, Польша, Чехословакия. Воинские соединения Польши, Югославии, Чехословакии и Бельгии воевали с нацистами.

При этом названные Вами Словакия и Хорватия существовали как самостоятельные лишь несколько лет и были сателлитами Германии.

Никакой «объединившейся вокруг Германии Европы» никогда не существовало, большинство стран Европы были противниками нацистов. И это общеизвестная информация. Тысячекратно опубликованная в книгах и энциклопедиях.

Я понимаю, зачем Вы повторяете этот пропагандистский миф последних месяцев – надо же создать впечатление, что сейчас все, как во время Великой Отечественной, чтобы оправдать нынешнюю политику властей.

Но это – ложный и антиисторичный миф.

Не спешите переписывать учебники в угоду нынешней власти. Опыт показывает, что подобные мифы живут очень недолго.