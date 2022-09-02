Дни микрорайонов в Рыбинске

3 сентября микрорайон Веретье-2 в Рыбинске отметит свой праздник.

Он состоится на территории ТРЦ «Виконда» у павильона «Народная ярмарка». Начало мероприятий в 10:45.

Комитет территориального общественного самоуправления «Мировой» приглашает рыбинцев в гости на День микрорайона Веретье-2. Развлекательные мероприятия начнутся с детской игровой программы.

Торжественное открытие праздника запланировано в 11:15. Жителей поздравят представители администрации, активистов микрорайона отметят благодарственными письмами.

В 11:50 начнётся концертная программа. Показательные выступления и мастер-классы продемонстрируют школа программирования «Алгоритмика», воспитанники СК «Метеор» и спортивной школы № 3. Будут работать творческие мастерские. Все желающие смогут сдать нормы ГТО.

В течение всего праздника будет происходить розыгрыш подарков и призов. Главным — станет сертификат на оплату услуг ЖКХ.

4 сентября праздничные мероприятия пройдут сразу в двух микрорайонах города — Переборы и Волжский.

Для жителей и гостей организаторы подготовили интересные программы.

Основные праздничные мероприятия в Переборах развернутся в Детском парке. В 11:00 здесь начнет работу торговая ярмарка. Торжественное открытие праздника намечено на 15:00. В течение всего дня в парке будут работать концертные, спортивные, анимационные и интерактивные площадки.

В 20:00 на площади перед Культурно-досуговым комплексом «Переборы» начнется вечерняя концертная программа. Закончится праздничный день фейерверком в 22:00.

В Волжском празднование Дня микрорайона начнётся в 15:00. На площади перед Дворцом культуры для жителей и гостей будут работать книжная ярмарка, мастерская ремёсел, концертные и спортивные площадки. Для детей проведут фестиваль рисунков на асфальте. Свои музейные истории расскажут и покажут: Музей необычных велосипедов «Самокатъ» из Углича и Музей советской эпохи.

Торжественное открытие Дня микрорайона Волжский в 17:00. Завершатся праздничные гуляния дискотекой и салютом.

Пресс-служба администрации Рыбинска