Welt о новых мерах по экономии энергии – в Германию вернулись «тёмные века»

С первого сентября в Германии в силу вступают новые, более жёсткие меры по экономии энергии, пишет Welt. Теперь в стране запрещён подогрев бассейнов, коридоры в офисных помещениях отапливаться не будут, также ограничено использование проточных водонагревателей. Двери в магазине нужно будет закрывать, выключать вовремя световую рекламу, а также отказаться от подсветки общественных зданий. В ФРГ буквально вернулись «тёмные века», констатирует немецкий телеканал.

Свой собственный бассейн есть не у каждого, но веселье в любом случае закончилось. С сегодняшнего дня подогревать воду во внутренних и внешних бассейнах запрещено. Следующие правила действуют в частных домохозяйствах и на предприятиях. Пункты в договорах о минимальных температурах отменены. Световую рекламу нужно отключать с 22:00, а двери в магазине должны быть закрытыми.

Многие уже ограничивают потребление энергии. Принимают реже душ или моются холодной водой, выключают отопление. Не может быть, что одного этого достаточно, говорят политики из коалиции ХДС/ХСС.

МАРКУ ЗЁДЕР, премьер-министр Баварии: В долговременной перспективе одни только рекомендации реже принимать душ, использовать мочалку или же полностью отказаться от гигиены неприемлемы для Германии. Необходимо как можно скорее предоставить гражданам пакеты финансовой помощи, а также ограничить цены на электричество и газ.

В офисных помещениях, где работают люди, нужно поддерживать температуру 19 градусов, коридоры не отапливаются, проточные водонагреватели можно использовать только в том случае, если этого требуют нормы гигиены. Подсветка общественных зданий будет отключена. Тёмные века буквально вернулись. Настроение у людей скорее подавленное.

ПОЖИЛАЯ ЖЕНЩИНА: Я думаю, без этого действительно можно обойтись. Есть много и других работающих источников света.

ВТОРАЯ ПОЖИЛАЯ ЖЕНЩИНА: Ничего плохо в экономии нет.

ТРЕТЬЯ ПОЖИЛАЯ ЖЕНЩИНА: Но есть ли в этом смысл? Это неизвестно.

Настроение у граждан падает. Теперь кабинет министров хочет его поднять и как можно быстрее принять третий пакет мер финансовой помощи.

КРИСТАН ЛИНДНЕР, министр финансов Германии: Мы обсудили ситуацию на энергетических рынках, и это дало мне чётко понять, что нам нужен ещё один масштабный пакет финансовой помощи для всех слоёв населения.

Над этим теперь ведётся работа. Надеемся, что быстро. Ведь через три недели начнётся осень. Тогда уже станет неуютно.

Дата выхода в эфир 01 сентября 2022 года.