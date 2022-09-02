Промотал и смотал: Приставы охотятся на спустившего в унитаз деньги сына Шепелева

Судебные приставы

намерены взыскать с Дмитрия Шепелева более 500 тысяч рублей исполнительского

сбора. Но это далеко не все, а лишь 7% от того, что телеведущий должен

выплатить по решению суда (или 7% от стоимости возвращаемого имущества). Фактически,

бывший муж должен вернуть семье Жанны более семи миллионов.

В 2020 году отец

Жанны Владимир Копылов выплатил долг Русфонду в размере 21 миллион рублей. Суд

постановил взыскать с Шепелева треть суммы в пользу Владимира Борисовича. Стороны

приняли мировое соглашение: Шепелев обязался передать Фриске долю сына Платона

в квартире на Шмитовской, которую ранее планировал продавать. Таким образом,

долг бы списался.

Однако, исполнительное

производство вроде бы осталось, несмотря на достигнутые договоренности. Ведущий

уже обратился в суд. Заседание назначено на 29 сентября — есть время собрать

документы и подготовиться.

Даже если ведущий

успешно выиграет новое заседание, мира в семье ждать не приходится. Отец артистки

регулярно упрекает Дмитрия в растрате денег 9-летнего внука Платона. По его мнению, бывший муж дочери промотал деньги и смотал неизвестно куда. Если это так, то деньги не достанутся Платону, а значит просто спущены в унитаз.

“На счету Платона

было 200 000 евро, а сейчас шесть. У меня есть выписка. Эти деньги должны

достаться Платону, когда ему исполнится 18 лет. А Шепелев недавно купил себе

новую машину и содержит свою семью на эти деньги. Мы только что забрали у него

квартиру, которую он хотел продать. Мы ее не сдаем, не продаем. Раз в неделю

ходим и убираем. Она тоже достанется Платону. Сейчас хотим разобраться с

деньгами, которые исчезли со счета”, — сетует Владимир Борисович.