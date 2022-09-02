 

Промотал и смотал: Приставы охотятся на спустившего в унитаз деньги сына Шепелева

02.09.2022, 7:50, Разное
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Судебные приставы
намерены взыскать с Дмитрия Шепелева более 500 тысяч рублей исполнительского
сбора. Но это далеко не все, а лишь 7% от того, что телеведущий должен
выплатить по решению суда (или 7% от стоимости возвращаемого имущества). Фактически,
бывший муж должен вернуть семье Жанны более семи миллионов.

В 2020 году отец
Жанны Владимир Копылов выплатил долг Русфонду в размере 21 миллион рублей. Суд
постановил взыскать с Шепелева треть суммы в пользу Владимира Борисовича. Стороны
приняли мировое соглашение: Шепелев обязался передать Фриске долю сына Платона
в квартире на Шмитовской, которую ранее планировал продавать. Таким образом,
долг бы списался.

Однако, исполнительное
производство вроде бы осталось, несмотря на достигнутые договоренности. Ведущий
уже обратился в суд. Заседание назначено на 29 сентября — есть время собрать
документы и подготовиться.

Даже если ведущий
успешно выиграет новое заседание, мира в семье ждать не приходится. Отец артистки
регулярно упрекает Дмитрия в растрате денег 9-летнего внука Платона. По его мнению, бывший муж дочери промотал деньги и смотал неизвестно куда. Если это так, то деньги не достанутся Платону, а значит просто спущены в унитаз.

“На счету Платона
было 200 000 евро, а сейчас шесть. У меня есть выписка. Эти деньги должны
достаться Платону, когда ему исполнится 18 лет. А Шепелев недавно купил себе
новую машину и содержит свою семью на эти деньги. Мы только что забрали у него
квартиру, которую он хотел продать. Мы ее не сдаем, не продаем. Раз в неделю
ходим и убираем. Она тоже достанется Платону. Сейчас хотим разобраться с
деньгами, которые исчезли со счета”, — сетует Владимир Борисович.


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