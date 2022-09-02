 

Астрофизики: Массивный объект может вытолкнуть Землю из Солнечной системы

02.09.2022, 7:06, Разное
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Жизнь на планете Земля прекрасна и бесценна, но она почти наверняка погибнет, если Земля сойдет с орбиты и окажется за пределами Солнечной системы.

По словам экспертов, Земля может быть выброшена с орбиты в глубокий космос и дрейфовать, пока ее окончательно не засосет черная дыра. Об этом сообщает Daily Star.

Аэрокосмический инженер и преподаватель космических систем из Университета Глазго Маттео Кериотти заявил Live Science:

– Это очень маловероятно», но все же возможно. Земля может быть сдвинута со своей орбиты под действием массивного межзвездного объекта, пролетающего через Солнечную систему и проходящего близко к Земле. Земля и объект обменяются энергией и орбита Земли будет нарушена. Если бы объект был быстрым, массивным и достаточно близким, то он мог бы вывести Землю за пределы солнечной системы.

Старший преподаватель физики и астрономии из Университета Кардиффа Тимоти Дэвис согласился, сказав, что возможно, что Земля может быть выброшена из Солнечной системы, но у него другое представление о том, как это может произойти.

Он отметил:

– Планеты находятся на стабильных орбитах вокруг Солнца. Однако, если Солнце близко столкнется с другой звездой, тогда гравитационные взаимодействия этих тел могут нарушить эти орбиты и потенциально привести к выбросу Земли из Солнечной системы.

Он также дал понять, что этот сценарий возможен, хотя и маловероятен.

– Такие звездные столкновения довольно редки. Например, мы знаем, что звезда Gliese 710 приблизится к Солнцу примерно через миллион лет, но даже этот пролет вряд ли потревожит планеты, – считает Кериотти.

Если планеты оторвутся от Солнечной системы, последствия будут катастрофическими.

– Земля улетит в межзвездное пространство, пока не будет захвачена или поглощена другой звездой или черной дырой, – сказал он, но дал понять, что это все равно не будет иметь большого значения, поскольку к этому моменту, вероятно, жизнь на Земле уже исчезнет.


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