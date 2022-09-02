Ученые заявили, что нашли легендарный затерянный город в Долине смерти

Калифорнийская Долина смерти – одно из самых жарких, сухих и загадочных мест на Земле.

Исследователи утверждают, что в долине Смерти они нашли «подземный город», который, вероятно, был построен задолго до появления письменности. Об этом сообщает Daily Star.

В древней легенде народа южных пайутов рассказывается о вожде, который хотел воссоединиться со своей умершей женой и нашел тайный ход в подземный мир. Вход в это царство мертвых, город Шин-о-Ав, находился в пещере у основания Долины Смерти.

На протяжении тысячелетий эта история считалась не более чем легендой. Но в 1947 году человек по имени Говард Э. Хилл выступил в Транспортном клубе Лос-Анджелеса с интересной речью.

Во время своего выступления он рассказал историю отставного врача по имени Ф. Брюс Рассел, который исследовал систему пещер под Долиной Смерти и утверждал, что нашел древний затерянный город со странными иероглифами, вырезанными на его стенах, и трехметровыми мумифицированными телами.

Эксперт-криминалист Арпад Васс преподает передовые методы судебной экспертизы в уникальном учебном заведении, которое называют «Гарвардом адского насилия», но некоторые критики называют его работу «мусорной наукой».

Рассел вместе со своим другом, доктором Дэниелом С. Бови сказал, что гигантские мумии были одеты в длинные куртки и брюки из ткани, напоминающей овчину, которая, по их предположению, принадлежала неизвестному животному.

По их словам, там были скелеты многочисленных животных, в том числе слонов, саблезубых тигров и других существ, которые теперь давно вымерли.

По утверждению Рассела и Бови, таинственные катакомбы были украшены надписями, представляющими собой смесь индейской и древнеегипетской иконографии.

Рассказ коллег о затерянном мире, скрытом в долине, можно было бы легко отбросить как небылицу. Действительно, археологи того времени отвергли рассказ Хилла, но есть некоторые детали, которые требуют более пристального изучения.

Во-первых, Рассел и Бови – не единственные люди, которые утверждают, что попали в затерянное королевство Шин-О-Ав.

За десять лет до их открытия золотоискатель по имени Уайт также утверждал, что наткнулся на затерянное королевство. Уайт сказал, что он провалился сквозь пол заброшенной шахты в юго-западном углу Долины Смерти в туннель, сильно отличающийся от шахты выше.

Он утверждал, что видел огромные камеры, в которых находились мумифицированные люди, одетые в одежду из кожи. Там он также обнаружил груды золотых слитков, а позже попытался повести команду охотников за сокровищами в таинственные пещеры, но обнаружил, что туннель был кем-то заблокирован.

Рассел и Бови также пытались вернуться в мистическое царство, с еще более загадочными результатами.

Через несколько месяцев после того, как заявления Рассела были опровергнуты археологическим сообществом, он поехал в Долину Смерти, чтобы собрать больше свидетельств о Шин-О-Ав.

Его автомобиль был найден брошенным с лопнувшим радиатором в отдаленном районе Долины Смерти. Его чемодан и другие вещи лежали в машине. Ни о Расселле, ни о Бови больше никто никогда не слышал.

Сегодня территория вокруг перевала Уингейт, где предположительно находится вход в пещеру, является частью военной базы США в Чайна-Лейк и закрыта для посещения.