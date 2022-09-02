 

Иран требует от США более широких гарантий для возобновления ядерной сделки

02.09.2022, 7:00, Разное
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Для возобновления ядерной сделки Ирану требуются более широкие гарантии со стороны США, заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в ходе визита в Москву, передаёт Frankfurter Allgemeine. Издание предполагает, что речь идёт о гарантии отказа от выхода из соглашения в одностороннем порядке после прихода к власти в США нового президента. Представитель американской стороны отметил, что не знает, о каких гарантиях говорит Абдоллахиян.


AP

На фоне усилий по возобновлению ядерной сделки Иран требует от США усиления гарантий. В среду в ходе визита в Москву министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) должно дистанцироваться от своих политических убеждений и прекратить расследование прошлой деятельности Тегерана в ядерной сфере. По его словам, для достижения соглашения Ирану требуются более широкие гарантии. Абдоллахиян не уточнил, какие именно гарантии он имеет в виду, пишет Frankfurter Allgemeine.

Глава иранского МИДа отметил, что Тегеран внимательно изучает последнее предложение ЕС по возобновлению ядерной сделки. Однако, по словам высокопоставленного чиновника из Брюсселя, в проект текста, переговоры по которому ведутся уже около 16 месяцев, больше нельзя вносить никаких изменений. Координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что не знает, о каких гарантиях говорит Абдоллахиян.

Ранее в ходе переговоров Иран добивался гарантии того, что в случае достижения соглашения США не станут выходить из сделки после прихода к власти нового президента. Однако, как считает издание, предоставить такую ​​гарантию президент США Джо Байден не может, поскольку сделка является скорее политическим соглашением, чем юридически обязательным договором. Ранее американский источник, знакомый с ходом переговоров, сообщил, что Иран больше не настаивает на прекращении инспекторами МАГАТЭ расследования в отношении следов обогащённого урана, происхождение которого он не может объяснить.

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) 2015 года, предусматривавший ограничение ядерной программы Ирана в обмен на отмену санкций в отношении страны, «находится в подвешенном состоянии» с 2018 года, когда из соглашения в одностороннем порядке вышли США под руководством Дональда Трампа.

Как считает Frankfurter Allgemeine, Запад долгое время пытается «спасти сделку». После 11 месяцев непрямых переговоров между США и Ираном в Вене казалось, что соглашение неизбежно. Однако в настоящий момент сторонам пока не удалось преодолеть все разногласия. В зависимости от степени обогащения уран может использоваться как для эксплуатации АЭС, так и для разработки ядерного оружия. Иран неоднократно подчёркивал, что его ядерная программа носит исключительно мирный характер.


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