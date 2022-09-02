Иран требует от США более широких гарантий для возобновления ядерной сделки

Для возобновления ядерной сделки Ирану требуются более широкие гарантии со стороны США, заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в ходе визита в Москву, передаёт Frankfurter Allgemeine. Издание предполагает, что речь идёт о гарантии отказа от выхода из соглашения в одностороннем порядке после прихода к власти в США нового президента. Представитель американской стороны отметил, что не знает, о каких гарантиях говорит Абдоллахиян.



AP

На фоне усилий по возобновлению ядерной сделки Иран требует от США усиления гарантий. В среду в ходе визита в Москву министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) должно дистанцироваться от своих политических убеждений и прекратить расследование прошлой деятельности Тегерана в ядерной сфере. По его словам, для достижения соглашения Ирану требуются более широкие гарантии. Абдоллахиян не уточнил, какие именно гарантии он имеет в виду, пишет Frankfurter Allgemeine.

Глава иранского МИДа отметил, что Тегеран внимательно изучает последнее предложение ЕС по возобновлению ядерной сделки. Однако, по словам высокопоставленного чиновника из Брюсселя, в проект текста, переговоры по которому ведутся уже около 16 месяцев, больше нельзя вносить никаких изменений. Координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что не знает, о каких гарантиях говорит Абдоллахиян.

Ранее в ходе переговоров Иран добивался гарантии того, что в случае достижения соглашения США не станут выходить из сделки после прихода к власти нового президента. Однако, как считает издание, предоставить такую ​​гарантию президент США Джо Байден не может, поскольку сделка является скорее политическим соглашением, чем юридически обязательным договором. Ранее американский источник, знакомый с ходом переговоров, сообщил, что Иран больше не настаивает на прекращении инспекторами МАГАТЭ расследования в отношении следов обогащённого урана, происхождение которого он не может объяснить.

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) 2015 года, предусматривавший ограничение ядерной программы Ирана в обмен на отмену санкций в отношении страны, «находится в подвешенном состоянии» с 2018 года, когда из соглашения в одностороннем порядке вышли США под руководством Дональда Трампа.

Как считает Frankfurter Allgemeine, Запад долгое время пытается «спасти сделку». После 11 месяцев непрямых переговоров между США и Ираном в Вене казалось, что соглашение неизбежно. Однако в настоящий момент сторонам пока не удалось преодолеть все разногласия. В зависимости от степени обогащения уран может использоваться как для эксплуатации АЭС, так и для разработки ядерного оружия. Иран неоднократно подчёркивал, что его ядерная программа носит исключительно мирный характер.