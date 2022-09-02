«Из-за российской спецоперации» на британских дорогах стало больше ям

До начала российской спецоперации на Украине Великобритания импортировала около 60% битума из России. Потеря этих поставок привела не только к резкому удорожанию дорожного ремонта, но и к срывам ремонтного графика, пишет Daily Mail. Помимо этого за последние шесть месяцев на 38% увеличились счета за эксплуатацию и ремонт уличного освещения.



AP

Стоимость ремонта выбоин на дорогах Великобритании взлетела до «беспрецедентного» уровня после начала спецоперации РФ на Украине, сообщает Daily Mail со ссылкой на Ассоциацию местного самоуправления.

До февраля этого года около 60% битума, который используется для ремонта дорог по всей Великобритании, поставлялось из России. Теперь советам по всей стране приходится рационировать битум и искать его на других рынках, что увеличивает расходы на ремонт дорог и значительно его задерживает.

В ассоциации, которая представляет более 350 советов в Англии и Уэльсе, отметили, что для множества из этих советов стоимость ремонта дорог возросла на 22%. Учитывая, что местные власти уже отставали с ремонтом дорог, по нынешней оценке, им потребуется 10 лет и £12 млрд, чтобы привести все дорожные покрытия в надлежащее состояние.

После 24 февраля на улицах городов Соединённого Королевства осложнилась ситуация не только с качеством дорог, но и с их освещением. В связи с ростом цен на электроэнергию и инфляцией за последние шесть месяцев счета за эксплуатацию и ремонт уличного освещения увеличились на 38%. При этом в некоторых советах сообщают, что платят уже в два раза больше.

Директор транспортной организации RAC Foundation Стив Гудинг отметил, что анализ показывает, что наряду с семьями, пабами, ресторанами и другими предприятиями, которые страдают от резкого повышения цен на энергоносители, местные дорожные службы также почувствовали на себе удар.

«Как показывает анализ, советы по всей стране сталкиваются с беспрецедентным ростом расходов на ремонт дорог, уличное освещение и инвестиции в улучшение местной инфраструктуры», — приводит Daily Mail слова представителя организации по вопросам транспорта Дэвида Ренарда.

По его словам, ввод российских войск на Украину, растущая инфляция и нехватка материалов — всё это создало «идеальный шторм» и увеличило давление на и без того ограниченные местные бюджеты. Ренард предупредил, что, если правительство не покроет возрастающие расходы, состояние дорог и освещения будет лишь ухудшаться.