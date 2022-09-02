 

Почему внук Алисы Фрейндлих отказался от громкой фамилии

02.09.2022, 6:25, Разное
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Отцом Никиты Тарасова был известный политик Сергей Тарасов – вице-губернатор Санкт-Петербурга, ставший позднее членом Совета Федерации, заместителем Валентины Матвиенко.

Но дочь Фрейндлих прожила с Тарасовым недолго. В начале 2000-х Варвара Владимирова рассталась с мужем, узнав о том, что у него есть другая. Некоторое время супруги жили отдельно, хотя и не расторгали брак официально. Общению детей с отцом Варвара при этом не препятствовала: в ее памяти был жив развод родителей, она не хотела такой же драмы.

В октябре 2009-го, оформив все-таки развод, Сергей Тарасов женился на любовнице — балерине Мариинского театра Анастасии Колеговой. Но этот брак политика оборвался ужасно – через месяц после пышной свадьбы Тарасов погиб при взрыве “Невского экспресса”, следовавшего из Москвы в Петербург.

После похорон стало известно, что все имущество политика досталось молодой вдове. Варвара Владимирова не смогла отвоевать ничего – разлучница отказалась делиться добром с детьми покойного.

Примечательно, что Никита Владимиров носит не громкую фамилию отца, а фамилию деда – известного советского актера, режиссера и театрального педагога Игоря Владимирова, который ушел из жизни в марте 1999 года.

“Несмотря на то что я практически не помню деда, который умер, когда мне было семь лет, я чувствую с ним невероятную внутреннюю связь. Я уверен, что если бы он был жив, мы были бы сегодня лучшими друзьями и просто горы свернули. Вот так я чувствую. Хотя с отцовской фамилией Тарасов мне было бы проще по жизни — папа был человеком известным и уважаемым, и его очень ценят многие люди”, – пояснил он в одном из интервью.


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