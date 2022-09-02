Прощай, Фортуна: мать звезды шоу “Беременна в 16” похитила ребенка

Снежана Гилберт,

более известная для своих подписчиков как Снежана Фартуна, звезда второго сезона

российской адаптации шоу “Беременна в 16” оказалась в центре

скандала. Мать девушки похитила трехлетнюю дочку Снежаны Аделину во время застолья

и исчезла в неизвестном направлении.

По словам

Снежаны, она одна обеспечивала свою семью. Отец Аделины выбрал не принимать

участие в воспитании девочки, поэтому героиня сама оплачивала квартиру,

продукты, дорогие секции и корм для собак. Мама помогала с бытом.

Все изменилось,

когда Снежана и ее новый молодой человек решили съехаться. Маме новый избранник

дочери не понравился, да и поведение дочери, а впоследствии она вовсе перешла

на оскорбления.

“Она

необоснованно называет наркоманкой, психически больной, а моего молодого

человека сутенером. Убеждает всех, что моя цель – зарабатывать на ребёнке,

хайпить”.

26 августа мать

Снежаны пригласила пару с ребенком на семейный праздник — малышке исполнилось

три года. После праздника она силой забрала ребёнка и уехала в неизвестном

направлении.

Снежана

объясняет: “Цель моей мамы – лишить меня родительских прав, и сделать себя

и своего нового неизвестного мужчину родителем Аделины”. Мать уже написала

заявление в полицию и органы опеки. Пока идет проверка девочка живет с

бабушкой, со Снежаной они не видятся.

Молодая мама подозревает,

что правоохранительные органы уже договорились на особые условия сотрудничества.

Сама Снежана говорит, что у нее нет никакой поддержки и вся надежда только на

медийность, иначе — прощай материнство.