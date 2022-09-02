 

Прощай, Фортуна: мать звезды шоу “Беременна в 16” похитила ребенка

02.09.2022, 6:25, Разное
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Снежана Гилберт,
более известная для своих подписчиков как Снежана Фартуна, звезда второго сезона
российской адаптации шоу “Беременна в 16” оказалась в центре
скандала. Мать девушки похитила трехлетнюю дочку Снежаны Аделину во время застолья
и исчезла в неизвестном направлении.

По словам
Снежаны, она одна обеспечивала свою семью. Отец Аделины выбрал не принимать
участие в воспитании девочки, поэтому героиня сама оплачивала квартиру,
продукты, дорогие секции и корм для собак. Мама помогала с бытом.

Все изменилось,
когда Снежана и ее новый молодой человек решили съехаться. Маме новый избранник
дочери не понравился, да и поведение дочери, а впоследствии она вовсе перешла
на оскорбления.

“Она
необоснованно называет наркоманкой, психически больной, а моего молодого
человека сутенером. Убеждает всех, что моя цель – зарабатывать на ребёнке,
хайпить”.

26 августа мать
Снежаны пригласила пару с ребенком на семейный праздник — малышке исполнилось
три года. После праздника она силой забрала ребёнка и уехала в неизвестном
направлении.

Снежана
объясняет: “Цель моей мамы – лишить меня родительских прав, и сделать себя
и своего нового неизвестного мужчину родителем Аделины”. Мать уже написала
заявление в полицию и органы опеки. Пока идет проверка девочка живет с
бабушкой, со Снежаной они не видятся.

Молодая мама подозревает,
что правоохранительные органы уже договорились на особые условия сотрудничества.
Сама Снежана говорит, что у нее нет никакой поддержки и вся надежда только на
медийность, иначе — прощай материнство.


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