 

Блинкен обвинил Пекин в геноциде

02.09.2022, 5:55, Новости дня
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США приветствуют новый доклад Управления верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, сообщил глава Госдепа Энтони Блинкен, обвинив Китай в геноциде.

Блинкен заявил, что доклад «углубляет и вновь подтверждает наличие» у американской стороны «серьезной обеспокоенности продолжающимся геноцидом и преступлениями против человечности», которые власти Китая «совершают в отношении уйгуров» и «других этнических и религиозных меньшинств в Синьцзяне», передает ТАСС.

Вашингтон намерен тесно взаимодействовать с партнерами, чтобы привлечь к ответственности тех, кто, по мнению США, нарушает права человека в СУАР. США требуют предоставить «независимым следователям полный и беспрепятственный доступ к Синьцзяну, Тибету и по всей КНР».

Пекин отверг выводы УВКПЧ. Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь назвал доклад «лживым винегретом» и «политическим инструментом, при помощи которого США и Запад пытаются сдерживать Китай».

Напомним, западные страны резко критикуют Китай за ситуацию в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, где, как утверждается, власти подавляют права местных мусульман-уйгуров. На Западе предлагают объявить действия Китая геноцидом.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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