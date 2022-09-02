Стали известны детали плана по сокращению спроса на электроэнергию в ЕС

СМИ рассказали о подготовленном Еврокомиссией плане по борьбе с ростом цен на электроэнергию и сокращению спроса на нее.

Как пишет Wall Street Journal со ссылкой на проект документа, сейчас в Европе цена электроэнергии определяется по уровню самого дорогостоящего производства – при помощи природного газа. Предлагается, чтобы более дешевые виды генерации оплачивались по более низким ценам. В частности, речь идет о ветряной и солнечной энергии, а также энергии АЭС. В результате потребители должны будут платить по смешанной стоимости электроэнергии, передает РИА «Новости».

Кроме того, в отношении рынка электроэнергии предлагается принять меры, которые станут «зеркальным отражением» шагов по снижению «спроса на газ на 15%». Так, для снижения спроса предложено проводить аукционы, которые дадут возможность промышленности получать компенсацию в обмен на меньшее потребление.

Предложения могут рассмотреть на внеочередной встрече министров энергетики Евросоюза 9 сентября.

Напомним, европейцы спешно реанимируют угольные электростанции. Также обсуждается возможный отказ от закрытия действующих атомных реакторов. ЕС намерен увеличивать сроки работы действующих энергоблоков, то есть откажется от ускоренных планов по закрытию всех атомных реакторов.

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