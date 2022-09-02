 

Стали известны детали плана по сокращению спроса на электроэнергию в ЕС

02.09.2022, 5:55, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

СМИ рассказали о подготовленном Еврокомиссией плане по борьбе с ростом цен на электроэнергию и сокращению спроса на нее.

Как пишет Wall Street Journal со ссылкой на проект документа, сейчас в Европе цена электроэнергии определяется по уровню самого дорогостоящего производства – при помощи природного газа. Предлагается, чтобы более дешевые виды генерации оплачивались по более низким ценам. В частности, речь идет о ветряной и солнечной энергии, а также энергии АЭС. В результате потребители должны будут платить по смешанной стоимости электроэнергии, передает РИА «Новости».

Кроме того, в отношении рынка электроэнергии предлагается принять меры, которые станут «зеркальным отражением» шагов по снижению «спроса на газ на 15%». Так, для снижения спроса предложено проводить аукционы, которые дадут возможность промышленности получать компенсацию в обмен на меньшее потребление. 

Предложения могут рассмотреть на внеочередной встрече министров энергетики Евросоюза 9 сентября.

Напомним, европейцы спешно реанимируют угольные электростанции. Также обсуждается возможный отказ от закрытия действующих атомных реакторов. ЕС намерен увеличивать сроки работы действующих энергоблоков, то есть откажется от ускоренных планов по закрытию всех атомных реакторов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.12.20 / Венедиктов: Возможный будущий госсекретарь Блинкен считает, что США должны войти в нормандский процесс

07.02.22 / Bild – в Германии владельцы ларьков устроили поножовщину из-за цен на шаурму

02.01.21 / Выявлен новый случай побочной реакции на вакцину Pfizer

12.01.22 / Именем олимпийского чемпиона Санеева решили назвать улицу в Тбилиси

04.03.21 / В США выставили на продажу редкий экземпляр Toyota Supra

18.08.20 / Санкции должны быть направлены против белорусских чиновников, а не против экономики страны – президент Литвы

02.10.20 / В Турции дали разъяснения по правилам отдыха для иностранцев

07.02.21 / Обозреватель Figaro – в мире после пандемии глобализацию ждёт судьба коммунизма

23.08.21 / Из-за поврежденного газопровода в Крыму возбудили дело

01.05.21 / Священник объяснил значение ритуальных блюд на Пасху

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика