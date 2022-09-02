 

Сотрудники британских железных дорог собрались устроить забастовку

02.09.2022, 5:55, Новости дня
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Свыше 40 тыс. сотрудников железных дорог Великобритании примут участие в забастовке с требованием повысить зарплату и улучшить условия труда, сообщил железнодорожный, морской и транспортный профсоюз RMT.

Забастовка пройдет 15 и 17 сентября, в ней будут участвовать сотрудники компании Network Rail, которая обслуживает большую часть Великобритании и все центральные вокзалы Лондона, а также еще 14 железнодорожных компаний. Летом они ужде провели целый ряд забастовок. Забастовка на железных дорогах стала крупнейшей в Великобритании более чем за 30 лет, передает ТАСС.

Генсек RMT Мик Линч считает, что руководство компаний «в последние недели продемонстрировали небольшую заинтересованность в том, чтобы предложить членам профсоюза что-то новое» для урегулирования разногласий. Он заверил, что профсоюз настроен доброжелательно, но будет продолжать забастовку до выдвижения достойных встречных продолжений.

Профсоюзы выступают против намерений компаний заморозить повышение зарплат сотрудников и уволить часть из них, а также увеличить продолжительность рабочего дня с 35 до 40 часов в неделю. Также компании хотят сократить проверки безопасности и закрыть все билетные кассы.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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