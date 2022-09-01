 

Мнение: Лимоннокислые гвозди

01.09.2022, 3:33, Разное
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Прочитал забавное причитание у ув. Павла Пряникова – на этот раз про лимонную кислоту:

«Увидел какой-то необъяснимый позор. Оказывается, в России не производят лимонную кислоту. Нет ни одного предприятия по её выпуску. Только сейчас спохватились, хотят строить первые заводы… Последний в России завод по выпуску лимонной кислоты был закрыт в 2017 году».

На самом деле – один в один с восклицанием Валентины Матвиенки, когда она пришла в такой же панический ужас, узнав, что в России не производятся гвозди. Думается мне, что если поискать, можно сделать еще сотню таких же «открытий» про «отсутствие импортзамещения». Хотя причина во всех случаях одна и та же. Она простая, но вместе с тем и довольно страшная, а появление все новых вариантов только обозначает масштаб проблемы.

Почему прекратилось производство лимонной кислоты? Пряников сам же и дал все необходимые факты: еще в 2016 году какой-то «наш» заводик по ее производству работал, но в вековую годовщину революции – сдох. Причина универсальная – просто купить лимонную кислоту за границей оказалось дешевле, даже с учетом доставки. Условно – заводик в России продает лимонную кислоту на 10 рублей за литр, а из Китая можно заказать по 5 рублей за литр вместе с доставкой. Ну и всё: все потребители покупают в Китае, а наш завод затоваривается, ему нечем расплачиваться с кредиторами, платить налоги, зарплату и закупать материалы. Импорт его буквально «закрывает» за ненужностью.

И с гвоздями – точно такая же петрушка. И еще с кучей самых разных вещей и устройств. Спрашивается – а что ж этот наш заводик не улучшил свое предложение, не выставил, скажем, свою кислоту по 3 рубля за литр?! Вот и перебил бы «китайцев»!

Поскольку такое происходит сплошь и рядом, ответ, очевидно, один: себестоимость подводит. Не может наш русский завод снижать цену ниже, чем за бугром, по куче причин. Но основная, скорее всего – пресловутые два основных проклятия России: климат и логистика. Попросту говоря – в Китае себестоимость ниже, и намного – как ты тут ни прыгай. А может, и не только в Китае, а еще в куче мест.

Как требовал еще Адам Смит (тот самый, из «Евгения Онегина») – в государстве надо производить только то, для чего у этого государства есть «естественные преимущества». Эмпирическим путем мы установили, что в России для производства гвоздей и лимонной кислоты естественных преимуществ нет. Есть скорее естественные недостатки.

Поэтому, чем тупо требовать «импортзамещения всего», куда разумнее было бы определить – а есть ли вообще что-то, для производства чего именно у России есть «естественные преимущества»? Ну, не знаю – снежные бабы, что ли… Что ЛУЧШЕ ВСЕГО было бы делать именно в России? Есть такой список? Исследования?

Не слышал о таком списке. И, более того: у меня постепенно сложилось сильнейшее подозрение, что основные, как это принято называть, российские «игроки» давно уже выработали меж собой довольно грустный консенсус, суть которого – у России вообще нет «естественных преимуществ». Ни для чего. Другими словами – любое производство чего бы то ни было в России… не будет конкурентоспособным в мире. И поэтому оно «проживет» ровно до того момента, пока для него не найдется импортный аналог – более дешевый, более удобный, более качественный.

Именно поэтому капитал бежит из России – куда угодно и зачем угодно. Но это, конечно, слишком печальная картина, чтобы быть правдой.

Источник: Размышления вольного социолога


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