 

Мнение: Китай и Горбачев

01.09.2022, 3:20, Разное
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Китай и Горбачев

Какой сигнал Китаю пошлёт церемония похорон М.С. Горбачёва в Москве?

Вместо грозного Советского Союза, окружившего своими базами и танковыми армиями Китай от Афганистана и Монголии до Вьетнама и сильно влиявшего на экономику КНР, Горбачёв оставил Китаю раздираемую противоречиями ельцинскую Россию: благодаря Горбачёву именно Китай стал той глобальной площадкой конвергенции с Западом, а не, как это замышлялось, Россия. Китай получил инвестиции, совместные предприятия, технологии, пока США и НАТО занимались поглощением советского наследства. Но почему в Китае не ставят памятников Горбачёву, не тиражируют книги его авторства и не зовут выступать в ведущие аналитические центры?

Почему эксперты китайской государственной Global Times заявили, что Горбачёв «угождал Западу и развалил страну и партию», а МИД КНР отделался от события короткой репликой «Китай ценит позитивный вклад Горбачёва в нормализацию советско-китайских отношений»?

Возможно, дело в том, что акт невиданной русской щедрости генсек КПСС совершил в период студенческих протестов и максимальной политической нестабильности на площади Тяньаньмэнь, оказав, по сути, поддержку генсеку-демократизатору, которого позже назвали «китайским Горбачёвым» и отстранили спустя месяц после визита его советского союзника:

«Я помню, что наши встречи проходили на фоне многотысячных выступлений на площади Тяньаньмэнь, — вспоминает Горбачёв, — и Чжао Цзыян со вниманием и с беспокойством воспринимал эти выступления. Мне кажется, что среди всего руководства Китая он был ближе всего к этим людям и по своему духу был склонен к демократии».

Чжао де-факто вёл страну к смене режима, и от развала Китай спасли только части Народно-освободительной армии Китая. До сих пор это фигура, которая в обществе воспринимается ещё более полярно, нежели в России Горбачёв.

Какой сигнал могут послать Китаю похороны Горбачёва в Москве? Думаю, это достаточно очевидно.
Плодами демилитаризации границы и нормализации отношений воспользовался победитель политической схватки армии и выходцев из Новодемократического союза молодёжи Китая (ныне Комсомол) — следующий генсек Цзян Цзэминь, последний, не считая Елизаветы II, живой свидетель эпохи распада. А в историю вошёл не советско-китайский договор о границе, а подписанный В. Путиным и Цзян Цзэминем в 2001 году договор.

Выстраивая нынешние отношения с председателем КНР Си Цзиньпином, нельзя не учитывать его личного отношения к Горбачёву и распаду СССР. Си Цзиньпин удерживает Китай от участи СССР, в том числе и от сепаратизма в Гонконге, Синьцзяне, Тибете, — фигура Горбачёва, уверен, для него однозначна.

Не последним по важности штрихом к портрету первого и последнего президента Союза станет его визит на Тайвань в 1994 году: бывший президент СССР внёс вклад в легитимизацию независимости острова — встретился с главой острова Ли Дэнхуэем и выступил в законодательном собрании острова. И ещё, как добавляют, приехал с 15 чемоданами багажа, а уехал с 30. Такие визиты в Китае не забывают.

(с) Н.Вавилов

https://t.me/rt_russian/125745 – цинк

Источник: Colonel Cassad


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