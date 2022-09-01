Мнение: О банкротстве и катастрофе Европейского Союза

Когда несколько лет назад американский магнат и рыночный спекулянт Дьёрдь Шорош предрекал Евросоюзу неминуемый крах и распад на горизонте ближайшей пары десятилетий, он даже и в страшном сне вряд ли мог представить, что этот катастрофический сценарий реализуется именно так. Через бюрократическую процедуру голосования министров ЕС по далеко не главному для Старого Света вопросу.

И очень символично, что старт катастрофе был дан именно в тот день, когда европейские СМИ пестрели поминальными осаннами тому, кто «разрушил Берлинскую стену» (и свою страну заодно с ней).

Ещё более символично, что как раз в этот день европейские политики заложили краеугольный камень в основание новой стены между Западом и Востоком. Сами, по доброй воле послав на… юг одну из базовых европейских «ценностей» — ту самую «свободу».

Главы МИД стран #ЕС по итогам двухдневной встречи согласились приостановить действие упрощенного визового режима с Россией. Сверх того граничащим с РФ странам разрешили принимать односторонние меры по сокращению потока россиян в Европу. И, к примеру, страны Прибалтики, а также Польша уже анонсировали введение на своём локальном уровне запреты как на выдачу новых шенгенских виз россиянам и белорусам, так и на пересечение своих границ гражданам РФ и Беларуси с визами любой страны Евросоюза. Такой вот новый «железный занавес», опускаемый теперь уже с чисто западной стороны.

Обоснование этого шага было даже для Европы на редкость лицемерным и фарисейским, если называть вещи своими именами. Во-первых, мол, это «сигнал Путину», что его текущие действия на «Окраине Европы» неприемлемы для ЕС. И во-вторых, дескать, «визовый шоппинг» обеспеченных россиян тоже неприемлем в нынешних условиях. Ну, типа, как вы можете спокойно есть, когда дети в Африке голодают, ага…

Меж тем как раз «путинское окружение» новые рестрикции Европы и не затронут. Там у большинства есть уже в загашнике какие-нибудь паспорта Сен-Китса и Невиса или Вануату, позволяющие свободно путешествовать по миру. А те, у кого их нет, в ЕС — ни ногой. С «олигархами» — та же песня. Ну а что касается так называемых «ватников», так из них две трети даже загранпаспортов не имеют, а ещё пятая часть выезжала «в Европу» не дальше Турции. То есть, под ограничения попали те, кто, быть может, и разделяют прогрессивные ценности, но сейчас вынуждены помалкивать, опасаясь административного штрафа или даже уголовного срока. Кстати, вы слышали что-либо от европейских политиков в осуждение мартовских новаций в КОАП и УК РФ?

Ах, как это мило — во всём винить тех, кто и сам является «жертвой обстоятельств»!

Но это фарисейство — не единственная пагуба нынешних европейских решений. Они ломают не только систему общечеловеческих ценностей, когда индивидуальная ответственность подменяется коллективной и даже массовок, но и систему современного международного права, основанного на чётких правилах. Которые были разработаны в предыдущие полтора века даже и для военных конфликтов (Женевские, Гаагские и прочие конвенции в том числе). Сейчас это наследие поколений выброшено на свалку, а вместо него — вакуум. Ситуативные импровизации.

Пожалуй, лучше и не придумать иллюстрации полного банкротства европейских ценностей, принципов и правил.

Ну а если «обанкротилось» то, что на самом деле объединяет современную нам Европу, если главным её клеем стали фобии, то долго ли протянет такой союз?

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