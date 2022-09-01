Мнение: Он дал нам свободу

Смерть Горбачева была не то чтобы ожидаемой, но ни малейшего удивления своим фактом не вызвала: 92 года — вполне достаточный возраст, чтобы сообщение о смерти выглядело естественным.

И столь же ожидаемо возникла тема микро-некрологов личного характера или свойства. Две основные позиции: "он дал свободу" и "он развалил СССР" – далеки и от реальности, и от элементарного здравого смысла.

Распад СССР — событие объективное, хотя и не предопределенное. То, что он состоялся, было суммой сложения очень большого числа факторов, личные качества Горбачева среди которых занимали крайне незначительное место. То же самое относится и к свободе. Определение свободы, как осознанной необходимости по Гегелю означает, что сама свобода является следствием, производной от осознания необходимости тех или иных действий. И когда оно приходит, появляется свобода в принятии решений к движению в сторону этой необходимости. Можно ли в принципе «дать» осознание необходимости? Я как-то даже не могу представить, как это может выглядеть. Свободным человек становится в индивидуальном порядке — когда сам приходит к этому пониманию. Навязать, дать или отобрать понимание невозможно. Лишить человека свободы можно, отобрать её, когда она есть – нельзя. И так же нельзя прийти и дать её из рук в руки.

Распад Союза был обусловлен критическим противоречием, возникающим в любой сложной системе: несоответствием сложной структуры системы более примитивному контуру управления. Многие видели экзотические фотографии из Индии (да и Азии вообще) с невероятным количеством проводов на столбах, которые запитывают окружающие дома. Это в определенной степени пример усложнившейся системы, у которой нет нормального упорядоченного управления. Любая система всегда развивается вначале по экстенсивному пути через приращение своей структуры, после чего наступает предел сложности и возникает системный кризис, выхода из которого всегда два: либо деградация и упрощение с распадом структуры и приведения ее в соответствие с возможностями управления, либо качественный скачок и усложнение — как контура управления, так и самой структуры системы.

В примере с индийскими проводами качественное изменение системы — это переход на какой-то иной принцип (или технологию) передачи энергии и сигнала: солнечные батареи, вай-фай или обычный для нас подземный кабель с разводками по домам. Но для этого нужны технологии, материалы, умеющие в это монтажники-рабочие. И во главе всего — управляющий сигнал: решение какого-нибудь местного, регионального или вообще общестранового управляющего центра, который озвучит задачу, создаст проект, соберет необходимый ресурс и проведет перестройку системы. Если управляющий центр такой сигнал не сформирует (или поставит её неправильно) — всё останется как было до первой серьезной аварии или катастрофы. Или даже ещё хуже, так как неправильное решение дезорганизует структуру, лишит систему остатков устойчивости. Пример Индии не совсем корректен потому, что куча проводов на столбе — одна из самых примитивных структур распределения энергии и сигнала. Ей деградировать уже почти некуда, поэтому она и сохраняет устойчивость, воспроизводясь после каждой новой местной или более крупной аварии.

СССР было куда деградировать, а потому он и распался, то есть — упростился. Проблема в том, что это процесс двусторонний — с его упрощением упростился и примитивизировался управляющий контур. На место партийно-советско-хозяйственной номенклатуре, ставшей после распада Союза первой версией постсоветской крупной буржуазии, пришел поднявший голову криминал, который, конечно же, был еще более примитивным, чем бывшая советская знать. Настолько примитивным, что даже распавшаяся и деградировавшая система стала неподъёмно сложной и тяжелой для лиговской, тамбовской, солнцевской, ореховской и прочей шпаны, которая сегодня управляет страной.

Проблема Горбачева в том, что он — плоть от плоти последнего поколения советской номенклатуры. Вопиюще некомпетентный во всём, он даже не сумел осознать свою некомпетентность, а с ней — и базовых противоречий страны, встав у ее руля, а потому его лозунг «Перестройка, гласность, ускорение» (кстати, внутренне абсолютно несовместимый между элементами этого лозунга) не затрагивал никак эти противоречия. Когда у больного отёк лёгких, а его лечат от сколиоза — нетрудно догадаться, каким будет результат лечения. Отсюда и метания Горбачёва, его непоследовательность и бессистемность. Что, безусловно, только ускорило распад системы и выход её в состояние катастрофы.

Вот только врач, не сумевший диагностировать заболевание и убивший пациента неверным решением — преступник, а лидер страны, сделавший с ней то же самое — уважаемый человек. «Он дал нам свободу!» Ну и как — вы сегодня точно свободны? «Он сделал мир безопасным!» Ну и как — вы сегодня точно защищены? Горбачевская свобода и безопасность стали отправной точкой для путинского фашизма, без которых у него не было ни единого шанса.

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