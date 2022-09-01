CBS – NASA назначило повторный пуск лунной миссии «Артемида-1» на субботу

Повторный пуск ракеты-носителя SLS в рамках лунной миссии NASA «Артемида-1» — после отмены первого пуска в понедельник из-за технических неисправностей — был назначен на ближайшую субботу, пишет CBS. По информации канала, инженерам NASA удалось найти способ обойти проблему, которая помешала охладить один из двигателей ракеты и привела к отмене пуска.



AP

Пуск «гигантской» ракеты-носителя Space Launch System (SLS), которая в рамках лунной миссии «Артемида-1» должна отправить к спутнику Земли капсулу «Орион» без экипажа, был назначен на ближайшую субботу, передаёт CBS News.

Как напоминает сайт канала, запуск должен был состояться в минувший понедельник, но был отменён из-за технических неполадок: один из четырёх двигателей ракеты SLS не удалось охладить до требуемой температуры. Между тем в NASA во вторник сообщили, что инженеры нашли решение для проблемы — и, если руководство в итоге даст зелёный свет, в четверг в 16:07 по североамериканскому восточному времени команда начнёт новый отсчёт перед пуском. Это значит, что пуск должен будет состояться в субботу в 14:17, разъясняет корреспондент CBS.

По информации канала, глава группы управления миссией «Артемида-1» в NASA Майк Сарафин сообщил, что для повышения эффективности охлаждения всех четырёх двигателей SLS будут внесены коррективы в процедуру заправки центрального ракетного блока. Кроме того, по словам Сарафина, инженеры затянут крепёж топливопровода, дабы повысить его герметичность и предотвратить утечки — вроде той, что произошла перед отменённым пуском в понедельник.

SLS — самая мощная ракета, сконструированная NASA: при высоте 98,14 м и стартовой массе более 2,6 тыс. тонн ракета рарзвивает на старте тягу 39 МН за счёт четырёх двигателей RS-25 производства Aerojet Rocketdyne, оставшихся от программы Space Shuttle («Космический челнок»), а также двух твердотопливных ракетных ускорителей, поставленных компанией Northrop Grumman, разъясняет корреспондент CBS. Центральный ракетный блок SLS сконструировали в Boeing, отмечает журналист.

В рамках пуска центральный ракетный блок должен будет вывести капсулу «Орион» со специальными испытательными манекенами, сенсорами и другим научным грузом на борту на орбиту Земли. После этого верхняя ступень SLS, поставленная United Launch Alliance, отправит капсулу к Луне. «Орион» дважды облетит спутник Земли и к 11 октября должен будет вернуться на Землю, пишет сайт CBS.

Цель миссии — проверить возможности техники, дабы в итоге к 2024 году отправить на Луну четырёх астронавтов, напоминает CBS. Первая высадка на лунную поверхность при этом планируется к 2025-2026 году.